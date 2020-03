I TV 2s nye realityserie «Kompani Lauritzen» skal tidligere proffsyklist og fallskjermjeger - nå programleder - Dag Otto Lauritzen, sammen med sin nestkommanderende Kristian Ødegård (45), sende 14 kjente personer til militæret.

Izabell (Benedicte Izabell Ekeland) (29), artist. Lise Karlsnes (40), artist.

Emil Solli-Tangen (29), operasanger.

Desta Marie Beeder (32), programleder.

Øyvind «Vinni» Sauvik (44), artist.

Abiel Tesfai (31) programleder/DJ.

Henrik Thodesen (39), komiker.

Marte Bratberg (30), radiovert.

Wanda Mashadi (27), tv-personlighet.

Vita Mashadi (27), tv-personlighet.

Raymond Kvisvik (45), tidl. fotballspiller.

Lasse «Lazz» Jensen (38), artist.

Håvard Lilleheie (47), programleder.

Siri Kristiansen (41), radioprogramleder.

– Jeg håper folk vil se at det å slå av mobiltelefonen, PC og iPad – og komme seg ut i frisk luft, tøye grenser og lære seg disiplin - kan bli en fantastisk opplevelse, sier Lauritzen.

God kveld Norge var på besøk under innspillingen av programmet og fikk en omvisning på militærleiren hvor kjendisene skal bo.

Omvisningen kan du se i videovinduet øverst i saken.

Nervøs

Selv har Lauritzen god erfaring fra militæret som blant annet fallskjermjeger, men det er ikke alle som stiller like sterkt.

– Vi var veldig nervøse første dagen da bussen med deltakerne kom. Da hadde jeg klump i magen med tanke på alt det jeg visste de skulle igjennom. Rekruttskolen er beinhard, forteller Lauritzen.

Nestkommanderende Kristian Ødegård forteller at målet ikke er at de skal bli soldater, men heller bli den beste versjonen av seg selv.

– Og det er et viktig poeng, bekrefter Lauritzen.

– Det betyr at de må tøye grenser og mestre nye ting. Vi ser voksne gutter og jenter sitte å grine fordi de er så stolte over at de klarte ting som de ikke trodde var mulig, fortsetter han.

Blir straffet

Deltakerne bor sammen, med syv personer på hvert rom. Lauritzen forklarer at de må holde skapene og sengene sine ryddige. Hvis ikke så blir det straff.

Ødegård og Lauritzen viser frem et skap.

– Skoene er ikke helt linet opp. Det hadde han fått strekk for, kommenterer Lauritzen.

– Er det felles straff hvis det ikke er godkjent?

– Stort sett så er det den personen som ikke har det ryddig som får straff. Befalet kan ta ting ut av skapet, så må deltakeren gjøre det på nytt, forklarer den tidligere proffsyklisten.

– Det er ikke felles straff. Men hvis for eksempel Håvard Lilleheie møter opp uten lue og ikke finner den, så må de andre stå i «ferdigstilling».

Se videovindu øverst i saken for å se Dag Otto Lauritzen demonstrere «ferdigstilling».

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 lørdag 7. mars kl 20.