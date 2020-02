– Dette er hans viktigste våpen

Mens mange liker Trumps uformelle tone, mener Græsvik de mange utspillene kan slå tilbake på presidenten ved høstens valg.

– Han når kanskje ut til folket med språket sitt, men han frastøter også en god del av velgermassen. Det er litt rart, for om han skal bli gjenvalgt må han holde på velgerne som ikke liker språkbruken hans. Så han bør kanskje prøve å favne litt bredere om han har tenkt å vinne valget, sier Græsvik.

Retrorikkekspert Hoem Iversen er ikke overbevist om at Trump vil skifte tone i tiden som kommer.

– Man har to hovedtyper retorikk. Gjennom erobringsretorikk henvender man seg til de tvilende og forsøker å overtale dem. Gjennom bevaringsretorikk snakker man kun til de som allerede støtter deg og forsøker å fyre dem opp mest mulig. Det er akkurat det Trump gjør, og da spiller det ingen rolle om han går til angrep på motkandidatene sine – det er jo det tilhengerne hans liker.

Folkefiender

Til tross for at enkelte setter Trumps kallenavn i vrangstrupen, påpeker retorikkforsker Hoem Iversen at dette er et effektivt retorisk grep fra den frittalende presidenten.

– Det er effektivt og en måte å rive motstanderes troverdighet ned på. Alle som har fått et kallenavn slengt etter seg vet at det kan være ganske kjipt, det er en hersketeknikk på mange måter, påpeker Hoem Iversen.

Det er ikke bare politiske motstandere som tildeles kallenavn. Trump har også gått hardt ut mot media, og begreper som «enemy of the people» og «folkefiender» har blitt brukt flittig under hans presidentperiode.

– Pressen kan være arrogante, spesielt kommentatorer som meg som bare sier det vi mener. Men når Trump kaller media en folkefiende og folk flest er enig i det, da har man en situasjon som utfordrer demokratiet, mener USA-kommentator Bergesen.

Hoem Iversen mener Trumps angrep på pressen passer godt sammen med resten av hans retroikk.

– Det er et bevisst forsøk på å skape fiendebilder, og et typisk grep for Trumps måte å snakke på. Hvis pressen arresterer Trump i en faktafeil, så sier Trump «men dere lyver også, dere er fake news», sier Hoem Iversen.

Hardt mot hardt

Trumps retorikk er noe av det som virkelig skiller ham fra andre politikere. Nå kan det virke som han har fått en likesinnet motstander i Michael Bloomberg. Den tidligere ordførerer i New York har satt hardt mot hardt i valgkampen, og med sin enorme formue har han et budsjett i særklasse.

Under SuperBowl tidligere denne måneden brukte Bloomberg nesten hundre millioner kroner på å vise en reklame hvor han gjør narr av presidenten.

– Bloomberg treffer Trump akkurat der det gjør mest vondt. Bloomberg er en self-made billionaire. Det er ikke Trump, han arvet pengene sine. Bloomberg peker også på at Trump har satt amerikansk rekord i å gå konkurs, sier Bergesen.

Bloombergs klare tale er et tydelig taktskifte fra demokratisk side. Hoem Iversen mener dette kan være kjærkomment for flere velgere.

This makes Mini Mike look good compared to his performance last night. Worst debate performance in history! https://t.co/oUTz9njZPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

– Michelle Obama sa at demokratene skulle heve seg over Trumps fornærmelser, men her svarer Bloomberg med samme mynt. Det kan godt være det er mange demokrater som er litt sultne på dette, at de egentlig liker at noen tar igjen med samme mynt, sier retorikkforskeren.

Bloomberg fikk gjennomgå under demokratenes debatt natt til torsdag, noe Trump la merke til.

