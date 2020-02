Mannen i 60-årene ble funnet av brannvesenet, som hadde slukket en brann i boligen. Samme dag ble mannen i 30-årene pågrepet.

Den avdøde ble utsatt for vold, men døde av brannskader. Begge de to tilhører et belastet miljø.

Hendelsen fant sted en fredag ettermiddag i november 2018. Tiltalte utsatte kameraten, som var både sterkt alkoholpåvirket og bevegelseshemmet, for omfattende vold.

Etterpå helte han rødsprit over ham og satte fyr på den brennbare væsken.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 16.21 og var på plass fire minutter senere. Da fant røykdykkere mannen død inne i boligen.

Ytterligere fire minutter senere var brannen under kontroll. To personer måtte flykte fra flammene.