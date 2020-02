Onsdag kveld ble nødetatene kontaktet om en livløs jente i en leilighet i Tromsø.

Jenta døde på stedet.

Torsdag opplyste politiet at funn på stedet gjør at de etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.

To menn i 20-årene ble kort tid etter dødsfallet pågrepet, og er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand.

De to er fengslet i full isolasjon i en uke.

Kartlegging

Politiet etterforsker saken bredt.

I leiligheten der jenta ble funnet var det flere personer, og det skal også ha vært flere der i tiden før dødsfallet. Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med alle som har vært på stedet, eller som har vært i kontakt med jenta denne dagen.

De ønsker også å komme i kontakt med alle som har vært i kontakt med henne mandag og tirsdag denne uken, altså dagene før dødsfallet.

– Vi ønsker å kartlegge hva som har skjedd forut dette, og da er det naturlig å se på mandag og tirsdag, sier leder for etterforskningsseksjonen i Tromsø-politiet Lene Fabek til TV 2.

Hun sier flere personer har meldt seg etter at de ba folk om å ta kontakt med politiet torsdag.

– Men vi ønsker enda å komme i kontakt med alle som vet noe. Enten om de var på åstedet, eller om de var i kontakt med avdøde i dagene før, sier hun.

Sosiale medier

Det skal også finnes materiale på sosiale medier fra situasjonen rundt dødsfallet. Blant annet er det ifølge Nordlys publisert en video av at jenta blir forsøkt gjenopplivet.

Også materiale på sosiale medier ønsker politiet å få kontroll på.

Fabek sier politiet jobber ut fra en rekke forskjellige hypoteser i saken.

– Vi undersøker om det er et narkotikarelatert dødsfall. En av hypotesene våre er også at noen kan ha gitt 17-åringen narkotika. Vi har mange hypoteser vi jobber ut fra, sier hun.

Politiet har så langt sikret elektroniske spor og gjort undersøkelser på åstedet, samt å avhøre de siktede og avhøre vitner. Dette arbeidet vil fortsette gjennom helgen.

TV 2 har vært i kontakt med begge forsvarerne i saken, Ulf E. Hansen og Helen Jenssen, fredag.

Ingen av dem har noe nytt å si, da deres klienter sitter i isolasjon. Begge har tidligere uttalt at deres klienter ikke mener de har gjort noe straffbart, og at de forklarer seg i avhør for å hjelpe til å oppklare saken.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt noe entydig svar på hvorvidt jenta er utsatt for noe kriminelt eller ikke.