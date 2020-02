– De tror nok det er et slikt «Dexter-mord» som skjer

På sine reiser i Mellom-Europa har de norske skiskytterjentene tatt grep for å unngå sykdom. De har med seg store plastruller som de dekker gulvene på hotellrommene med.

– Det gjør vi fordi vi ikke ønsker å få støv i «systemet». Det er ofte veldig tørr luft på rommene, og når det er teppegulv, så er det lettere å få støv i halsen og det er lettere å bli syk. Men plastrer du gulvet, så kan du unngå dette, forteller Tiril Eckhoff til TV 2.

Hun skjønner at hotellpersonalet trolig reagerer når de kommer inn på rommet og ser gulvet dekket med plast.

– Vi pleier å ta av plasten etterpå for å være snille med de som jobber der. Men jeg tror nok de som jobber på hotellene synes det er rart, og kanskje at det er sånn «Dexter-mord» som skjer, ler Tiril Eckhoff – og sikter til den populære TV-serien Dexter, som handler om en massemorder som hyppig dekket hotellrom med plast for å unngå å etterlate seg spor etter å ha begått drap.

– Tipper at vaskedamene stusser litt

Ingrid Landmark Tandrevold påpeker at det imidlertid ikke er alltid at de dekker gulvene på hotellrommene med plast.

– Vi gjør det kun når det er teppe på gulvet, ikke hvis det er parkett. Det er fordi det er ganske mye dritt i et teppegulv. Det er mye støv og sånne ting som fort kan gå inn i luftveiene. Etter skirenn er vi mottagelige for all mulig dritt. Hvis man i tillegg er støvallergisk, så får man fort tett nese, og da er det krise. Derfor gjør vi sånne «føre var»-tiltak. Vi har med oss store plastruller som vi dekker gulvet med, oppsummerer hun.

– Har dere fått noen klager fra hotellene på at dere dekker gulvene med plast?

– Nei, det er ingen hoteller som har kjeftet på oss hittil, i hvert fall. Men jeg tipper nok at vaskedamene stusser litt når de kommer inn på hotellrommene og ser plast på gulvet som er tapet i alle kantene etter at vi har styret på. Vi bor imidlertid ofte på de samme hotellene når vi er på reise, så jeg tipper at hotellene begynner å bli vant til oss, svarer Landmark Tandrevold, og legger til:

– Vi er nok den eneste nasjonen som gjør dette, og jeg tror trenerne Patrick Oberegger og Siegfried Mazet tenkte «hva er det de driver med» da de begynte å trene oss, smiler hun.

