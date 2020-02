– Vi har igangsatt etterforskning og vil i løpet av dagen forsøke å komme ut til åstedet, der raset gikk, sier Kjell Lundin, vakthavende hos Sysselmannen, til NTB.

Han forteller at de ønsker å få overblikk over fjellsiden, hvor snøen har kommet fra og dokumentere åstedet.

Torsdag var det dårlig vær i området. Til tross for fint vær i Longyearbyen betyr ikke det at det undersøkelser lar seg gjøre på Fritjovbreen, der skredet gikk, ifølge Lundin.

Han kan ikke fredag formiddag gi ytterligere opplysninger om personene som omkom. Årsaken er at alle de pårørende ikke er varslet ennå.

Omkom i skred

Ved 14.50-tiden torsdag fikk Sysselmannen på Svalbard melding om at to personer som var del av et turfølge til et russisk turistselskap, var savnet i området Fridtjovbreen.

Klokken 17.40 samme kveld meldte sysselmannen på Svalbard at to tyske statsborgere var bekreftet omkommet i et snøskred.

De to ble tatt av snøskredet mens de var på tur med turistselskapet Arctic Travel Company Grumant torsdag.

Vanskelige forhold

Sysselmannen rykket ut med helikopter med redningspersonell og lavinehund.

Været i området har vært svært dårlig, noe som har gjort det vanskelig for helikopter å komme frem til stedet der de to ble meldt savnet.

Helikopteret kunne derfor ikke landet på stedet.

Personell fra Sysselmannen og helsepersonell tok seg dermed frem til stedet.