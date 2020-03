Derfor går regjeringen og kongehuset med denne jakkepynten

– Fast på jakkeslaget til både statsministeren, kronprinsen og kulturministeren henger det en liten, rund og fargesterk pin. Den er det mange som er nysgjerrige på hva egentlig representerer, opplyser Nikolai Astrup til TV 2.

Han har den på seg hver dag, i alle ærend som kommunalminister.

– Noen spør om det er pride-logoen, andre lurer på hva den symboliserer og hvorfor jeg går med den, sier han.

På Twitter har folk spekulert i både om det er en ph-verdimåler eller om det kan være svømmeknappen.

– Det tar jeg som et tegn på at vi må jobbe enda hardere med å kommunisere hva bærekraftsmålene er, sier Astrup til TV 2.

For det jakkepynten egentlig står for er FNs 17 bærekraftsmål.

– Ser kul ut

Også statsministeren, som ofte har den på jakken sin, har fått med seg spekulasjonene.

– Jeg ser det har vært noen fantasifulle forslag på Twitter, men nålen symboliserer FNs bærekraftsmål, som er hele verdens arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, utrydde forskjeller og bremse klimaendringene, sier Solberg til TV 2.

IVRIG BRUKER: Nikolai Astrup bruker bærekraftsnålen hver dag som en påminnelse. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nålen er blitt populær pynt på statsrådsdressene. En av dem som liker den godt er kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i Venstre.

– Når jeg bruker denne nålen får jeg ofte spørsmål om hva den er, og det gir meg muligheten til å diskutere FN-målene og hvordan vi alle skal jobbe sammen for å oppnå dem - og det er jo mål nummer 17. Så gjør det ingenting at den ser kul ut, heller, sier Raja.

Gjelder også i Norge

Kommunalminister Astrup, som nå har skaffet seg mansjettknapper med samme design, bruker også nålen for å selv huske på de 17 FN-målene.

– Jeg bruker bærekrafts-pinen hver dag som en påminnelse om at det er en høyere himmel over alt vi gjør. Enten det er snakk om søppelsortering på kjøkkenet hjemme eller nye politiske tiltak, bør handlingene våre bidra til å oppnå bærekraftsmålene, sier han.

Han tror mange nordmenn kan ha godt av en påminnelse på at bærekraftsmålene også gjelder her i Norge.

OFTE PÅ JAKKEN: Kronprins Haakon bruker nålen på offisielle oppdrag.

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre bærekraftig utvikling i Norge. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen, sier Astrup.





Finnes på nett

Astrup forteller at mange tar kontakt med ham for å spørre om hvor de kan kjøpe nålen.