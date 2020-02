Enormt apparat forbereder skjebnekampen: – Har aldri vært med på lignende

Han understreker flere ganger at det viktigste på Ullevaal uansett blir hvordan Norge selv presterer. Likevel skal Norge vite mest mulig om motstanderen.

– Det som er litt spesielt med disse kampene, er at vi har så lite tid på oss i forkant. Vi vil ha bare fire dager på oss, men husk at mange har spilt kamper helga i forkant. Derfor blir deler av samlingen delvis restitusjonstrening for oss. Så siden vi har så lite tid, så tror jeg det er viktig at vi gir spillerne litt informasjon i forkant, sier Per Joar Hansen.

På toppen av dette ser naturligvis landslagssjef Lars Lagerbäck omtrent det han kan av kamper. Selv sitter «Perry» gjerne på et fly eller en flyplass og ser fotballkamper, i tillegg til at han har prøver å se spillerne han besøker live i kamp.

Tenker allerede på kampen

Selv om landslagskaptein Stefan Johansen har en travel hverdag i Fulham, der klubben kjemper om opprykk til Premier League, liker han at landslagsledelsen gir spillerne hjemmelekser allerede nå.

– Det er jo også en utfordring at det er ganske lenge siden vi har vært på samling i lag. Og i og med at vi bare vil ha to-tre dager på oss med forberedelser i Oslo, så tror jeg det må gjøres et forarbeider. Jeg tror det er viktig slik at det ikke blir så mye teoretisk når vi først samles. Vi skal komme så godt forberedt som vi kan slik at vi har energien og given som skal til fo rå få oss til et Europamesterskap, sier han.

I oppgjøret mot Serbia skal Johansen blant annet opp mot klubbkamerat Aleksandar Mitrovic. Han er Serbias storscorer.

– Det er selvfølgelig veldig spennende dager i Championship om dagen, men det er vanskelig å kun holde fokus på ligaen om dagen. Den kampen i mars ligger alltid der i bakhodet. Det blir spennende framover. Jeg kan både rykke opp og få med meg et EM-sluttspill. Begge deler hadde vært en fantastisk opplevelse. Jeg tror det hadde toppet sesongene jeg har hatt tidligere i min karriere, for å si det mildt, sier Stefan Johansen.