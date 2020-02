Kjøper du den dyreste bilvasken? Les dette!

TV 2 hjelper deg har testet billigste og dyreste bilvask hos både Shell og Circle K. En av kjedene får stryk i testen.

I testen til TV 2 hjelper deg er forskjellene mellom dyr og billig vask minimale og den billigste vasken gav dermed mest for pengene.

To eksperter

Det er bilekspert og motorjournalist, Benny Christensen og bilvask-entusiast Tom Østli, som har vurdert bilvaskene i testen. Begge to har drevet med biler hele livet og er godt over gjennomsnittet opptatt av blanke biler.

– Jeg elsker rene biler. Ser jeg møkkete biler får jeg sorg i hjertet mitt, sier Østli.

Store prisforskjeller

Kjedene tilbyr ulike vaskeprogrammer og prisforskjellene er store. Hos Circle K er det billigste alternativet Standard til 199 kroner. Ønsker du topputgaven DeLux må du ut med hele 429 kroner.

Hos Shell tilbyr de Norgesvask i sine Perfect Wash maskiner. Her kan du få Norgesvask XL til 399 kroner og den billigste Norgesvask børsteløs til 229 kroner. Begge skal være spesialutviklet for årstiden og lover å gi deg en ren og tørr bil.

Ekspertene Benny Christensen (til høyre) er journalist i Broom.no. Han har har tidligere jobbet som bilmekaniker. Tom Østli er bilentusiast med mer enn 40 års erfaring når det gjelder vedlikehold av biler.

I tillegg er det flere vaskeprogrammer som legger seg et sted i mellom dyrest og billigst.

Disse er ikke vurdert i testen.

Testet fire biler

Fire forskjellige biler ble inspisert av ekspertene før to av dem dro til Shell og to til Circle K. Der fikk en bil det dyreste og og en bil det billigste alternativet hos kjeden. Etter vasken kjørte bilene noen få minutter til der ekspertene ventet for å kunne vurdere bilene. Det var sol og tørt på veiene den dagen bilene ble vasket og vurdert. Bilene hadde ikke vært vasket på lenge og ble vurdert individuelt før og etter vask.

For å best å kunne sammenligne billig og dyr bilvask hos de to kjedene ble de to mest skitne bilene kjørt til Cirkle K og de to minst skitne kjørt til Shell.

Billigst er best

Ekspertene vet ikke hvilke biler som har blitt vasket hvor. Men de er positivt overrasket over Peugeoten og Subaruen. Disse har blitt ganske rene, selv om de var de mest skitne før vask. Begge ble vasket hos Cirkle K.