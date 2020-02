TV-personlighet og programleder Markus Bailey bekrefter overfor TV 2 at han har blitt sammen med jevnaldrende Marie (27).

– Hun er ei rødhåret dame fra Setesdal, fleiper Bailey, og legger til at kjæresten er grunnen til at han ikke meldte seg på årets sesong av Love Island.

Videre forteller han at de har vært et par i tre måneder.

Den tidligere Idol-dommeren forklarer at han møtte Marie i fjor sommer under oppsetningen av musikalen «Book of mormon» i Kristiansand.

– Det startet som en sommerflørt. Så flyttet hun til Oslo senere, og da møttes vi igjen, sier Bailey, og legger til:

– Valentinsdagen var ikke like «shit» i år, som den har vært tidligere.

27-åringen, som i fjor var programleder for TV 2-programmet Ballbingen, er om kort tid aktuell på både kinolerretet og TV-skjermen.

6. mars blir Baileys stemme å høre på hovedrollenfiguren i Disney-filmen «Fremad».

– Det er Chris Pratt som har stemmen i USA. Så jeg er Norges Chris Pratt. Det blir gøy, sier han og ler.

I tillegg har Bailey en rolle i TVNorges nye humorserie «Sigurd fåkke pult», som har premiere 12. mars.