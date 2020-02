Hvordan topper man et besøk hos selveste Koenigsegg – en av de råeste, mest innovative og eksklusive bilprodusentene i verden? Jo, man tar selvsagt selve reisen i en splitter ny Bentley Continental GT.

Kanskje ikke så rart at jeg har sovet dårlig natten før avreise? Ble bare liggende å kikke i taket og tenke på hva som skal skje dagen etter.

Jeg er en av dem som trenger en kraftig alarm (gjerne flyalarm) for å våkne på morgenen. Men i dag spretter jeg opp før vekkerklokka har fått gi fra seg en pip.

På vei inn mot Oslo, vokser forventningene i takt med rushtrafikken.

Det hele startet med en SMS fra Christian Gottschalk – sjef for Bentley Norge – hvor han spør om jeg kan kjøre inn en splitter ny Continental GT for ham.

Om jeg kan?!

Tilfeldighetene vil ha det til at denne meldingen kommer like før jeg uansett skal ut på tidligere omtalte langtur til Ängelholm, der Koenigsegg holder til. En reise som Googlemaps forteller meg vil ta i overkant av seks timer hver vei, fra Vikersund.

Gåsehud

Nå kjører jeg inn mot Jaguar/Land Rover-forhandleren som Bentley enn så lenge deler lokaler med. Og foran inngangen står den. En mørkegrønn Continental GT– med beige skinn. Pris: Ca 3,5 millioner kroner!

Vanligvis er dette sånt man bare ser på en bilutstilling eller bak vinduet på en eksklusiv forhandler – og skulle ønske man fikk kjøre. Denne gangen står jeg her og vet at jeg og denne bilen skal ut på en skikkelig langtur sammen.

Et klassisk "klyp deg i armen"-øyeblikk – som gir meg gåsehud.

Broom-Vegard har vært på roadtrip i sin egen bil også ...

Det er vel lov å sikre seg et bilde med en bil av dette kaliberet. Her i Oslo – før turen går sørover.

Håndlaget

Det er noe høytidelig med å åpne dørene og sette seg inn i en Bentley. Nøkkelen ligger tungt i hånda, lukten av tykt skinn oser mot meg når jeg åpner døren – og i det den lukkes er det som om verden stenges ute. Nå er det bare meg og bilen.

Alt jeg ser på og alt jeg tar på utstråler eksklusivitet.

Et trykk på startknappen vekker V8-motoren, og stillheten brytes. 4-literen der framme brommer kraftig mens den "går seg til", og finner et lavere turtall.

Velkommen tilbake, gåsehud!

Stolt racinghistorie

Før vi legger i vei, la oss bare kjapt ta litt om historien bak dette britiske ikonet. Bentley feiret i fjor 100-årsjubileum. Det ble startet 18. januar av Walter Owen Bentley, bedre kjent som W.O. Bentley eller bare «W.O.»

Selv om mange nå kanskje først og fremst forbinder merket med luksus – var det på racerbanen de bygget opp merkevare sin.

Bare noen år etter oppstarten, i 1924, sto Bentley øverst på podiet på Le Mans. De to påfølgende årene gikk det ikke like bra. Bentley-bilene fullførte ikke en gang løpene.

Men så kom det fire år på rappen, der de var uslåelige. Fra 1927 til 1930 var de i en egen klasse. I 1929 tok de like godt første-, andre-, tredje- og fjerdeplassen!

Sånne prestasjoner blir det legendestatus av! Og etter seieren i 1930 trakk Bentley seg like godt fra motorsport. Been there, done that, liksom. De følte ikke at de hadde noe mer å bevise.

Tro det eller ei, dette var årets nedtur

Lyktene ser ut som de er laget av krystaller - og den enorme og forkrommede grillen levner liten tvil om hvilken bil dette er. Forskjellene fra forrige generasjon Continental GT er små.

Må være forsiktig

Bak rattet i Bentley Continental GT V8 er det lite som minner om racing. Men det er tross alt V8-utgaven. Kanskje den mest sporty utgaven du får av Continental GT. Lavere vekt enn W12-bilene – og med et herlig frekt lydbilde.

550 hk / 700 Nm sørger også for et sportslig fraspark. 0-100 km/t serveres på et sølvfat med te og småkaker på 4 sekunder blank. Sies det.

Jeg får nemlig ikke sjekke ut dette selv, enda. Beskjeden fra Christian er å være snill gutt den første halvdelen av turen – altså på vei til Ängelholm – og huske at bilen skal kjøres inn. Derfor skal jeg ikke presse turtallet for hardt.

Velkommen inn i varmen – og en egen verden – der det bare finnes deg og en Bentley Continental GT. Vi tok "gamleveien" inn til Sverige ...

Tro meg, det kreves monstermengder av selvdisiplin for å ikke la denne V8-eren synge i fistel.

Her går Broom-Vegard opp til eksamen – 24 år siden sist

Merkelig mye dekkstøy

Jeg trøster meg med at jeg i stedet får sjekket grundig hva denne bilen faktisk duger til som Grand Tourer. Det ligger i navnet Continental GT – en bil man gjerne kan krysse kontinenter med.

Men helt i starten oppleves den ikke slik som jeg hadde håpet. Den har nemlig et ankepunkt: Dekkstøyen er høyere enn jeg hadde forventet. Trolig er forklaringen vinterdekkene. Men uansett er bakgrunnsstøyen mer påtrengende enn jeg setter pris på.

Lyden blir først påtrengende når man kommer opp i motorveihastigheter. Så lenge farten holdt seg rundt 80-90 km/t er det greit. Men fra 100 km/t og oppover tiltar lydnivået ganske mye. Og dette er en bil som gjerne kjører høy hastighet – og da skal det egentlig være tyst som graven i bilen.

Heldigvis er luftunderstellet fantastisk på "spise" ujevnheter i veien. Her er Continental GT virkelig i sitt ess. Det minner meg om turen til Vestlandet i fjor sommer i Bentley Bentayga. Jeg beskrev den som et flyvende teppe, og den beskrivelsen passer her, også. Foran meg på veien ser jeg at det er ujevnheter, men i det jeg kjører over dem, har de liksom forsvunnet.

Den enorme grillen der framme sluker inn luft. Men akkurat i dag, trengs det ikke. Motoren rusler i bedagelig tempo – uten å nærme seg rødmerkingen på turtelleren.

Så sliten ble Benny etter verdens lengste nettmøte

Drive By a la Bentley. Vi tipper de fleste kundene av denne bilen skyr McDonalds som pesten ...

Komfortmaskin

Utenfor suser vi forbi kjente og kjære stoppesteder som Svinesund og Strømstad. Men det frister ikke å ta noen pauser nå. Jeg sitter i Bentley Continental GT-universet – og vil helst slippe å forholde meg til den virkelige verden.

Først ved ankomst Gøteborg blir det en liten pust i bakken.

Da får jeg også anledning til å ta bilen nærmere i øyensyn. Og for en bil dette er! Én ting er å se den stå parkert blant andre Bentleyer, Jaguarer eller Range Rovere hos forhandler. Det er når du den settes sammen med andre biler, at du virkelig skjønner hvor pen denne bilen er.