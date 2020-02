ANTERSELVA: For ganske nøyaktig ti år siden kunne Tarjei Bø (31) juble for sitt første og hittil eneste OL-gull. Lørdag er det VM-stafett og der kan han ta sitt sjette VM-gull i herrestafett.

– Vi har kjempehøye forventninger. Vi går for gull. Det er den medaljen vi har lyst på og jeg synes vi er gode nok til å ta den, sier Bø til TV 2 Sporten.

Sammen med lillebror Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale skal han lørdag representere Norge i stafetten i Anterselva. Selv om Tarjei Bø sikter mot gullet er han ikke redd for presset han legger på seg selv og laget.

– Vi blir fostret opp i den rollen når vi går for Norge. Jeg føler jeg har hatt det samme presset i ti år. Det er det samme hvert år. Vi får det på en måte inn med teskje, sier 31-åringen som i 2010 tok stafett-gull i Vancouver-OL.

Spent på debutant

Norge er regjerende mestre på øvelsen etter at de vant gull i Östersund i 2019. Én endring er gjort på laget, Johannes Dale erstatter Lars Helge Birkeland.

Verdens beste skiskytter Johannes Thingnes Bø er spent på hva navnebroren leverer når det virkelig teller.

– Det blir spennende. Laget vi hadde i fjor var godt nok for gull, og nå kommer Dale inn for Birkeland. Det er vanskelig å levere like bra som Birkeland på stafett og vi er spente på Johannes Dale. Men jeg tror han er typen som vil like utfordringen.

Dersom Norge skulle klare å ta medalje vil det bli 22-åringens første VM-medalje.

Johannes Dale erstatter Vetle Sjåstad Christiansen når Norge skal forsvare VM-gullet i stafett lørdag. Foto: Leonhard Foeger

– Det er utrolig stort å bli tatt ut. Jeg hadde ikke trodd det da sesongen startet, det er litt surrealistisk, sier Dale.

– Hva vil et gull bety for deg?

– Det vil bety veldig mye. Stafetten er noe alle på laget setter høyt. For min del så blir det en mulighet til å kjempe om min første VM-medalje.

Christiansen ønsker å gå ankeretappen

Mens Tarjei Bø legger press på eget lag med gulldrømmen, er lillebror Johannes Thingnes Bø klokkeklar på at Frankrike er den store favoritten.

– Jeg mener helt på alvor at Frankrike er størst favoritt. De har vist denne sesongen at de er bedre langrennsløpere enn oss og dersom de skulle lykkes som de gjorde i Ruhpolding blir de vanskelige å slå, sier 26-åringen.

Han får støtte av lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen som også mener Frankrike er en større favoritt enn Norge. Selv håper han å få gå ankeretappen og frykter ikke presset som kan oppstå.

– Jeg tror jeg presterer bedre jo større presset er. Jeg liker kicket jeg får og det er jo tross alt det jeg trener for, sier Christiansen til TV 2 Sporten.