Venter full storm – fem kommuner isolert

– En del vind

Søndag legger vinden seg mer nordvest, som gjør at temperaturene senkes. Sett bort fra Østlandet, vil store deler av landet bli preget av byger og nedbør.

Spesielt Trøndelag, Nordland og Troms vil merke nedbøren, som stort sett kommer i form av snø.

– I nord kommer det også en del vind, som muligens vil bli kraftig, sier Ynnesdal.

Også i Finnmark blir det en del snø, men sjansen minker jo lenger sør man kommer.

Mulig storm

Uken som har vært har vært preget av tre stormer i Island, i tillegg til stormen som britene kalte «Dennis».

– Det er litt av det samme værmønsteret fortsatt, og det er knyttet spenning til en storm som er på vei mot Skottland neste uke, sier Ynnesdal.

Meteorologen forteller at det er potensiale for et kraftig uvær, men at det fortsatt er usikkert.

– Det dårlige været har ihvertfall ingen ende i nærmeste framtid, konkluderer hun.