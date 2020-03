Det er bare fem år siden luksusbil-selger Olav Medhus spratt champagnen og åpnet bilbutikken Autoxo på Høvik, litt utenfor Oslo.

Den har på kort tid blitt en av Norges aller mest eksklusive, med alt fra italienske superbiler til luksus fra Rolls-Royce.

Nå har det gått nærmere tre måneder siden det ble kjent at Medhus hadde solgt seg ut av drømmebutikken han selv var med å gründe. Siden den gang har 49-åringen holdt kortene tett til brystet om hva ha skal gjøre videre.

I dag røper imidlertid Olav de så langt hemmelige planene til Broom.

Han er nemlig godt i gang med å bygge en helt ny drømmebutikk – som blir en direkte konkurrent til Autoxo.

Fra e-tron til Lamborghini

– Tanken om å starte noe nytt har surret og gått helt siden jeg gikk ut i fjor. Nå har jeg brukt tiden godt på å forme det nye konseptet. Kort fortalt skal jeg starte en ny premium bilbutikk. Konseptet har flere likheter med Autoxo på Høvik, særlig når det gjelder å spille på passion og gleden ved å eie en bil, forteller Olav.

Navnet på den nye butikken er kanskje ikke så overraskende for mange, nemlig «By Medhus» – som for øvrig var en del av navnet på Autoxo tidligere.

Om en måneds tid blir dette etter planen deler av en en ny bilbutikk...

– Hva blir de største forandringene nå, sammenlignet med XO?

– Det kommer til å bli en mindre butikk, med to ansatte. Ellers kommer jeg til å satse på en større bredde i utvalget, med alt fra Audi e-tron og Mercedes E-Klasse til superbiler fra Italia.

Olav oppsummerer at hovedsatsningen blir tysk premium, men at det også er rom for å se modeller fra både Lamborghini og Ferrari.

– Noen gode klassikere blir helt klart også en del av sortimentet, sier Olav.

I fjor sommer ble Norges første Lamborghini Huracan EVO solgt på bare 13 minutter hos Autoxo. Fv: Jonas Luden og Olav Medhus.

Rønne

Når vi møter Olav tidlig i februar, utenfor de nye lokalene, er det strengt talt lite som tilsier at dette snart skal bli en svært eksklusiv bilbutikk.

Olav Medhus er en av svært få i Norge som eier en Ferrari 488 Pista. Illustrasjonsfoto

– Det ser jo ut som ei rønne slik det står i dag. Men jeg skal love deg at dette blir noe ganske annet etter en real oppussing.

– Det kan se til å bli et kostbart prosjekt?

– Joda, men sånn er det. Målet er å få kundene til å smile når de går inn døra her, og det tror jeg vi skal få til, sier Olav.

By Medhus blir liggende på Billingstadsletta, nesten vegg i vegg hvor Bentley Oslo holder til i dag. I tillegg er Autoxo Sport bare et steinkast unna.

– Billingstad blir et skikkelig bilmekka. Jeg tror potensialet er stort og gleder meg selvfølgelig enormt til å åpne dørene her i april. Men før den tid gjenstår det MYE jobb…

Olav Medhus har akkurat signert leiekontrakten på de nye lokalene. Dermed er det (nesten) ingen vei tilbake.

Tilbake i sjefsstolen

Olav legger ikke skjul på at det er krevende å starte en premium bilbutikk, samt drive den lønnsomt.

– Hva skal du gjøre annerledes denne gangen?

– Dette blir aktså en mindre butikk, med færre ansatte og lavere kostnader. Det kombinert med et bredere og mer spennende utvalg blir viktig. Men som alltid, er det lidenskap og bilopplevelser som står helt øverst i fokus. Nå blir jeg min egen sjef igjen, og gjør ting på min måte. Det jeg har troen på, avslutter Olav.

Siden introduksjonen er det solgt rundt 20 Lamborgini Urus i Norge. Her tester vi den på isbane. Foto: Rasmus Bell Andreassen

