Nedgangen i antall smittede har blitt reversert, da det i Hubei-provinsen i Kina, episenteret for utbruddet av koronavirus, har blitt rapportert om skyhøyt antall smittede fredag.

Opprinnelig ble det meldt om 371 nye tilfeller og 114 døde torsdag, men nå er tallene oppjustert, etter at det ble rapportert om 271 nye tilfeller i fengsler i provinsen.

Fredag er det meldt om 889 nye tilfeller og 118 nye dødsfall, melder South China Morning Post.

Fikk sparken

230 av tilfellene i fengsel er blitt oppdaget i kvinnefengselet i Shayang i Wuahn.

Her er to ledere ved fengselet fjernet fra sine stillinger, etter at det er sådd tvil om deres håndtering av den alvorlige situasjonen.

Også i Hanjin fengsel i Shayang er det rapportert om 41 tilfeller fredag.

Ifølge myndighetene i Shandong pekes en fengselsbetjent i Rencheng fengsel ut som supersmitter av en rekke innsatte. Fengselsbetjenten viste symptomer på koronaviruset allerede 14. februar, og over 200 innsatte og ansatte ved fengselet har nå testet positivt for viruset.

Totalt i verden har nå nærmere 77.000 mennesker blitt smittet, mens over 2.200 personer er døde. 18.400 personer er blitt friske fra viruset, mens mange fremdeles er syke.

– Vi skal ikke slappe av, tallene kan fort blir svært høye, sier Zhao Juanping, som leder et ekspert-team som jobber for kontrollere utbruddet i Hubei.

Sektmedlem utpekt som supersmitter

I Sør-Korea er en 61 år gammel kvinne utpekt som supersmitter i en religiøs sekt.

Sør-Korea er landet som, etter Kina, er hardest rammet av viruset.

Fredag morgen er det rapportert om 52 nye tilfeller i landet, der de fleste knyttes til 61-åringen.

Kvinnen kjente symptomer allerede 10. februar, men nektet å la seg teste. Nå har kvinnen fått kallenavnet «Pasient 31», og de fleste av de 70 tilfellene i byen Daegu knyttes til kvinnen. I tillegg viser 90 andre i sekten symptomer.

Det er 1001 medlemmer i sekten Shincheonji church of Jesus, og mange av dem skal ha vært til stede ved store religiøse samlinger der myndighetene frykter at de kan ha blitt smittet. Alle skal testes for koronaviruset.

Det er erklært unntakstilstand i Daegu. I byen blir nå gatene desinfisert, kollektivtransporten er redusert kraftig, og folk oppfordres til å holde seg innendørs.

Samtidig har statsminister Chung Se-kyun lovet at myndighetene skal trappe opp hjelpen til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.



Medlemmene i sekten tror deres leder Lee Man-hee er Jesus, og at han skal ta med seg 144.000 mennesker til himmelen når dommedag kommer.