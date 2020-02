Det belgiske stortalentet Remco Evenepoel (20) satte verdenseliten på plass torsdag kveld.

Men det var ikke seieren Deceuininck-QuickStep-rytteren var opptatt av etter løpet. Han ønsket å hylle konkurrent og landsmann Nikolas Maes (33) som i forrige uke opplevde å få et dødfødt barn.

– Vi fikk vite at Nikolas Maes hadde fått dårlige nyheter, sa Evenepoel til en gruppe journalister etter seieren.

– Sønnen hans døde. Jeg sa til lagkameratene mine før løpet at jeg ville dedisere seieren til Maes dersom jeg vant. Denne seieren er for ham og kona, jeg skal også gi dem blomster, sa etappevinneren.

Etappen vant belgieren etter å ha stukket fra feltet som bestod av flere klatrere i verdensklassen 400 meter fra mål. Til tross for at over ti konkurrenter jaktet ham, klarte den unge utøveren å holde unna. Dermed kunne Deceuninck-QuickStep juble for sin andre etappeseier, etter at Fabio Jakobsen vant den første etappen.

– Jeg tenker det er ting som er viktigere i livet, og dette er blant annet viktigere enn seieren min. Så denne seieren er for han og familien hans, sa Evenepoel.