Liverpool-fansen ser ut til å kunne gjøre seg klare for en stor feiring da de er langt på vei til å ta sitt første seriegull på 30 år.

Jürgen Klopp og Liverpool er ubeseiret så langt i årets Premier League-sesong, og har kun gått på et poengtap. Det har en ung Manchester United-fan sett seg lei av.

– Liverpool vinner for mange kamper. Hvis dere vinner ni kamper til har dere den beste ubeseirede rekken i engelsk fotball. Som United-supporter er det veldig trist, skriver Daragh Curley (10) i et brev til Klopp, og fortsetter:

– Så den neste gangen Liverpool spiller, vær så snill å få de til å tape. Du burde bare la det andre laget score. Jeg håper jeg har overbevist deg om å ikke vinne ligaen, eller noen andre kamper noensinne.

Klopp svarte personlig

Noe overraskende for både familien og 10-åringen selv, fikk han personlig svar fra Liverpool-manageren. I brevet skriver Klopp at han dessverre ikke kan tape med vilje, ettersom mange millioner mennesker rundt om i verden ønsker at Liverpool skal vinne.

Jurgen Klopp received a letter from a 10-year old #mufc fan asking him if he could stop winning games.



Here is his response. Class.👏🏼 pic.twitter.com/Wt2hsl86ns — United Zone (@ManUnitedZone_) February 21, 2020

– Heldigvis for deg, har vi tapt kamper tidligere og kommer til å tape kamper i fremtiden. Sånn er fotballen, skriver Klopp, som også kommer med ros til den unge United-supporteren.

– Når jeg nå har lest brevet ditt, kan jeg trygt si at noe som ikke vil endre seg er din lidenskap for fotball og for klubben din. Manchester United er heldige som har deg. Jeg håper, hvis vi er så heldige at vi vinner flere kamper og løfter trofeet, at du ikke blir skuffet. Selv om klubbene våre er store rivaler, deler vi også stor respekt for hverandre.

– For det er det alt fotball handler om. Pass på deg selv og lykke til, avslutter Klopp.