Fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt på grunn av uvær, mens fylkesvei 50 Hol-Aurland er midlertidig stengt på grunn av snøras og fare for ras. Det vil ikke gjøres en ny vurdering her før mandag.

Riksvei 13 Vikafjellet er stengt, men det vil gjøres en ny vurdering klokken 10.

Riksvei 7 Hardangervidda er stengt for personbiler, men det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

E16 Filefjell og riksvei 52 Hemsedal er åpent, mens E143 Haukelifjell er åpen for kolonnekjøring. Her det snø- og isdekke og fare for glatte partier.

Mesteparten av veinettet i Nordkapp kommune er fortsatt stengt på grunn av ras eller rasfare. Tre hendelser på E69 i Nordkapp førte til at rundt 40 personer ble evakuert torsdag ettermiddag.

Inntil videre er værfaste yrkessjåfører, bilister og bussturister, samt hele Nordkapp kommune isolert fra omverdenen. Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen klokken 9 fredag.

Det pågår fortsatt opprydning- og sikringsarbeid etter at det gikk et jordras ved Kallestadsundet på Osterøy lørdag kveld. Raset etterlot rundt 60 innbyggere nordøst på øya isolert.

Det tilbys båtskyss til og fra Osterøy til veien er åpen igjen. Det tas en ny vurdering av veien fredag formiddag, opplyser Vaksdal kommune.

