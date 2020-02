Briten Alan Steele fikk koronaviruset ombord på cruiseskipet «Diamond Princess», som lå i karantene i to uker utenfor Yokohama i Japan.

Han kommer nå med kraftig kritikk av håndteringen i et intervju gjort med Sky News.

På bryllupsreise

Steele var på bryllupsreise med kona Wendy da viruset brøt ut på skipet. Han var den første britiske pasienten som det ble gjort kjent var ombord på skipet.

Når han fikk påvist viruset, ble han fraktet til et sykehus i Tokyo, der han ble plassert på isolasjon og fikk behandling.

Igjen på lugaren ble hans kone bedt om å bli igjen alene.

KARANTENE: Passasjerer ombord på «Diamond Princess» tar seg en spasertur på dekk med munnbind på. Skipet ligger i havn i Yokohama. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / NTB scanpix

Han var en av fire briter som har blitt diagnostisert med koronaviruset. Totalt var det over 600 som testet positivt, noe som er den høyeste konsentrasjonen utenfor kinesisk fastland.

– En stor vits

Han retter nå sterk kritikk mot hvordan passasjerene ombord på cruiseskipet ble håndtert av japanske myndigheter.

– Karantenen som ble satt var en vits, en stor vits. Jeg tror grunnen til at så mange ble smittet var at folk gikk rundt på skipet som de ville, fra kabin til kabin, sa Steele.

Hvis noen ble smittet på en kabin, ble viruset spredd videre til alle andre. På det tidspunktet hadde vi ikke fått utdelt masker eller noe annet utstyr. Det ble utdelt senere, sier Steele.

Fraktes hjem

Denne uken har ting begynt å løsne for de britiske passasjerene ombord på cruiseskipet, for fredag ankommer det et fly for å frakte dem hjem til England. Der vil de tilbringe ytterligere 14 dager i karantene.

Torsdag ble det bekreftet at to japanske statsborgere døde som følger å ha pådratt seg viruset ombord på cruiseskipet. Begge var i 80-årene.

Japanske myndigheter har forsvart hvordan de har håndtert smittetilfellet på cruiseskipet, ved bruk av munnbind, antibakteriell og isolasjon.