Året var 2008. Stedet Beijing. Det var OL, og de norske håndballjentene var gullfavoritter.

To dager før Norges første kamp hadde lagets kaptein, Gro Hammerseng-Edin, blitt kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller.

– Det skulle man jo tro var kun positivt, men for min del så ble det egentlig bare høye skuldre, og at jeg følte jeg måtte leve opp til et eller annet, forteller Gro Hammerseng-Edin i TV 2-programmet Presseklubben.

– Ut til gribbene

For landslagskapteinen var det særlig presset fra journalistene som ble krevende.

Hun husker spesielt ett øyeblikk etter kvartfinalen, der Norge hadde vunnet, men hun selv ikke hadde hatt sin beste kamp. Landslagsstjernen gruet seg til å møte pressen.

– Det høres kanskje litt ille ut, men da jeg kom gående, så følte jeg at jeg skulle ut til gribbene.

Falt sammen i gråt

Etter å ha svart på en rekke kritiske spørsmål fra de norske journalistene som dekket mesterskapet, skulle hun intervjues av en ung, utenlandsk journalist.

– Han kom bort til meg og sa først «congratulations», for vi skulle jo tross alt spille semifinale i OL. Og da han sa det, så brøt jeg sammen. Etter intervjuet rundet jeg hjørnet, falt sammen, og bare gråt og gråt. Det kom en hyggelig kommentar og en gratulasjon, og da klarte jeg ikke å holde maska lenger.

Se intervjuet med Gro Hammerseng-Edin i videovinduet øverst i saken.

Tok livet av journalist i dagboken

For landslagskapteinen ble løsningen å behandle enkelte av de norske journalistene som luft resten av mesterskapet, og hun forteller at hun blant annet tegnet en tegning i dagboken sin hvor hun tok livet av en journalist.

– Da tenkte jeg at han er ferdig, nå må du parkere ham, og så konsentrerte jeg meg om det som var jobben min.

Norge vant samtlige kamper i Beijing-OL, og gikk helt til topps.

Ny tilværelse

Nå begynner Hammerseng-Edin som journalist og kommentator i TV 2 Sporten. Hun forteller at hun kommer til å ta med seg sine erfaringer med pressen inn i jobben.

– Det er en fordel for meg at jeg vet hvordan det er å være i søkelyset, og at jeg nå forstår ganske mye mer av hvordan media jobber, sier hun.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.