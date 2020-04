Da BMW lanserte sin coupeaktige SUV X6 for over 10 år siden, var det nesten som om verden kollapset for store deler av den bilinteresserte verden. Jeremy Clarkson, den mest kjente biljournalisten i verden, s-l-a-k-t-e-t den. Det var på grensen til å kunne kalles krenkende, måten han uffet seg over hvor meningsløs denne bilen var. Vi vet at mange var hjertens enige med han.

Men suksess ble det, likevel. Mye større enn BMW kunne håpet på. Etterhvert kom også andre bilprodusenter på banen med coupeaktige-SUVer.

Til slutt kastet så Porsche seg på karusellen, med sin Cayenne Coupe.

Oppskriften, som ikke akkurat høres spesielt besnærende ut, er i stor grad den samme: Mindre plass, høyere pris – og i Porsche sitt tilfelle også høyere vekt og noe dårligere ytelser.

Jepp, nå tenker jeg du ble gira på å pantsette familiens bolig, og fortelle de hjemme at det er ny familiebil på gang.

Det er denne delen av bilen som skiller den fra en vanlig Cayenne. Merk spoileren som sitter rett over baklysene.

Lov å skille seg ut ...

Men tro det eller ei, mange ønsker faktisk denne pakken – på tross av nevnte ulemper. Mest av alt fordi de får en bil som skiller seg litt ut. Og siden Janteloven etterhvert er blitt jaget på døra i Norge, er det nå lov å tenke annerledes.

Porsche Cayenne er dessuten alene om å tilby en ladbar variant i dette segmentet. Nye BMW X6 er nemlig ikke ladbar (ennå) – og Mercedes GLE Coupe er ikke kommet i ny utgave.

Det viktigste spørsmålet for de som vurderer Cayenne Coupe er derfor ikke om konkurrentene har noe bedre å by på – men om man burde være mer fornuftig og gå for en "vanlig" Cayenne.

Vi har tatt nykommeren på test – og funnet svaret på spørsmålet! Bli med:

Hva er nytt?

Vi har tidligere testet verstingutgaven, Cayenne Coupe e-Hybrid Turbo S. Med sine 680 hk er den et spinnvilt konsept, av en bil.

Denne gangen har vi valgt innstegsmodellen – e-Hybrid. Ikke at det er noen sinke i trafikken, det heller. Mer om det siden.

Utgangspunktet for Cayenne Coupe er som nevnt at det er en fireseter. Men om du vil ha bonussetet på andre seterad – slik at det blir en femseter – koster det ikke noe ekstra. Det bør du med andre ord gjøre ...

At den er ladbar gjør altså at prisen blir mye lavere enn med bensinmotor. Cayenne S, som har omtrent like mange hestekrefter og gjør 0-100 km/t på nesten nøyaktig samme tid, koster for eksempel over 400.000 kroner mer.

I et slikt perspektiv kan e-Hybrid kalles fornuftig.

Kort sagt: Av de som skal ha Cayenne Coupe kjøper trolig rundt 90 prosent en av de ladbare variantene.

Toppmodellen, e-Hybrid Turbo S, koster forresten rundt drøyt 2,1 millioner kroner – selv med avgiftsfordelen. Så vet du det ...

Porsche Cayenne Coupe har et veldig stilig førermiljø. Analog turteller står plassert midt i instrumentpanelet. Sånn skal det være!

Hva er styrker og svakheter?

For den ladbare utgaven av Cayenne Coupe er det en åpenbar styrke for det norske markedet nettopp at den er ladbar. Det gjør noe med avgiftene, men også potensielt en hel del med driftskostnadene.

Parkert ved siden av en Cayenne med den tradisjonelle hekken, ser den helt klart barskere ut. Den fallende taklinjen til tross, er ikke takhøyden i baksetet noe problem. Forklaringen er at setene rett og slett er senket 30 mm i forhold til vanlig Cayenne. Beinplassen er like imponerende god.

Kjøreegenskapene er en åpenbar styrke, som Porsche bygger hele sitt rykte på. Da kan man ikke ta snarveier, selv på SUVer. Og i alle fall ikke Coupe-aktige SUVer. Det gjør de heller ikke. Balansen, måte denne bilen tar svinger på og styrefølelsen er til å ta pusten fra deg.

Gulvet i bagasjerommet er imidlertid ganske høyt, og du har ikke all verdens bagasjeplass. Det begrenses naturligvis også av at bakenden lener seg såpass mye framover. 500 liter er offisielt volum – mot 645 liter i vanlige Cayenne. Legger du ned baksetene øker dette til 1.450 liter i Coupe-utgaven.

Den mangler den fullstendige ville akselerasjonen til toppmodellen, men leverer krefter i rikt monn, likevel. Forbikjøringer er bare morsomt – og takket være elmotoren får du et veldig fint drag på lavt turtall.

I motsetningen til da vi testet e-Hybrid Turbo S, merker vi heller ikke noe til overgangen fra ren el til bensindrift. Heldigvis.

Men rekkevidden er ikke noe å rope hurra, for. Offisielt er den på 32 kilometer. Et godt stykke bak det vi forventer av nye ladbare hybrider. Dette er imidlertid målt etter WLTP-standarden. Vår erfaring er at du ikke ender veldig langt unna oppgitt rekkevidde, om du kjører pent og pyntelig. Men for liten rekkevidde er det uansett - og forbruket blir fort mye høyere når det kun er bensinmotoren som gjør jobben. Det blir fort opp mot literen på mila takket være en tørst (og sterk) 3-liters twin turbo V6-er på 340 hk.

Dette er umiskjennelig Porsche.

Hva koster den?

Prisen er ikke spesielt folkelig. Selv med den avgiftsgunstige drivlinjen. Du må ut med minst 1,2 millioner kroner. Det er rundt 60.000 kroner mer enn for en vanlig Cayenne.

Listeprisen (basert på Opplysningsrådet for veitrafikken sin database) er også betydelige 362.800 kroner høyere enn ladbare BMW X5. I den grad man kan sette disse to opp mot hverandre ...

Cayenne Coupe er på ingen måte bundet til å kjøre på asfalt. Luftfjæring og et avansert firehjulsdrift-system gir deg anledning til å kjøre andre steder også. Men du tar vel ikke akkurat en slik bil på seriøs offroad-kjøring?

Hvem er konkurrentene?

BMW X6 og Mercedes GLE Coupe har vi altså utelukket. Bentley Bentayga er ladbar, men har ikke coupe-aktig karosseri. Lamborghini Urus har coupe-linjene, men er ikke ladbar. De to sistnevnte er dessuten betydelig dyrere.

Kort sagt: Skal du ha en ladbar og stor SUV med coupeaktig taklinje, med startpris rundt millionen, er det egentlig bare ett valg. Cayenne Coupe e-Hybrid.

Vil naboen bli imponert?

Ja, absolutt! Porsche er Porsche. Selv om Cayenne Coupe ikke har det mest utagerende designet, byr den på en betydelig aura, når den ankommer nabolaget. En hes rasping fra eksosanlegget gir dessuten ungene (og en hel del av de voksne) et bredt glis.