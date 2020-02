Olympiakos – Arsenal 0-1

Det så lenge ut til å ende målløst mellom Olympiakos og Arsenal.

Men ti minutter før slutt var Arsenals franske spiss på rett sted til rett tid.

Bukayo Saka satt fart langs Olympiakos sin høyreside og slo et strøkent innlegg inn til Lacazette.

– Lacazette scorer i sin andre kamp på rad. Han er et skikkelig angrepsvåpen, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er imponert over fremgangen London-laget har vist under sin nye manager.

– Nå begynner det å svinge skikkelig av dem. I starten til Arteta var det mye finspill og mye bra, men ikke resultatene. Nå vinner de kamper, de holder nullen, Bukayo Saka ser strålende ut på venstrekanten og Lacazette scorer mål. En perfekt kveld for dem omtrent, sa Stamsø-Møller i studio.

Tam førsteomgang

Etter to spilte minutter var Olympiakos´ Mathieu Valbuena nære ved å gi grekerne ledelsen. Franskmannen klinket til på volley fra skråvinkel, men Bernd Lenos rekkevidde hindret scoring.

Etter 20 minutter fikk Alexandre Lacazette muligheten, men franskmannen klarte på utrolig måte å sette ballen til side for mål fra seks meter.

– Bra spill av Martinelli som dribler seg løs og finner Lacazette. Han føler nok at han burde ha scoret på den. Det var ett av få fine Arsenal-angrep, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i studio.

Arsenal tok over

Etter en relativt hektisk åpning de første 25 minuttene roet tempoet i kampen seg betraktelig. Til pause var stillingen 0-0.

Etter hvilen tok gjestene mer og mer over, til tross for at de store sjansene uteble. «The Gunners» hadde ballen mest og fikk til slutt lønn for strevet.

Etter den avgjørende scoringen var de nære ved å doble flere ganger – anført av Lacazette som ble en stor trussel for Olympiakos-forsvaret. Fem minutter etter franskmannens scoring var midtstopper Sokratis Papastathopoulos bare et tverrlegger-treff unna å sette Arsenals andre scoring.

Omar Elabdellaoui var med fra start for Olympiakos og gjorde en god figur. 28-åringen kom på flere offensive løp og var ved flere anledninger i gode innleggsposisjoner, men måtte innse at det ble et sviende nederlag.