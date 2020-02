Onsdag kveld åpnet en 43 år gammel mann ild mot to barer i den tyske byen Hanau. Ni personer ble skutt og drept.

Tysk politi gjorde senere funn av en død person i en leilighet, som viste seg å være gjerningsmannen. I leiligheten fant de også hans 72 år gamle mor død.

Flere tyske medier har navngitt gjerningspersonen som Tobias Rathje.

– Blod overalt

Massakren etterforskes som terror. Bakgrunnen for dette er at gjerningspersonen etterlot seg et brev hvor han ga uttrykk for høyreradikale holdninger.

Iksender Muhammed ble skutt i skulderen av gjerningspersonen, men overlevde. Fra sykesengen beskriver han hvordan den grusomme massakren utartet seg.

– Det var et blodbad, som i et spill eller en film, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg lå på gulvet og prøvde beskytte skuddsåret. Da så jeg folk rundt meg som tok sine siste åndedrag, og blod overalt. Det var da jeg innså at dette var en skyteepisode.

Forsøkte hjelpe

Muhammed forteller videre at han forsøkte å hjelpe en person som lå like ved ham. Vedkommende var skutt i halsen.

– Han var fremdeles i live, og snakket med meg. Han ga meg en genser og sa: «Vær så snill og dekk over såret mitt, vær så snill.» Armen min gjorde så vondt, men jeg prøvde å dekke såret hans uansett.

Videre sa den skadde mannen at leppen og tungen hans var i ferd med å bli nummen.

– Da sa han: «Jeg får ikke puste», og da var det allerede over, sier Muhammed til nyhetsbyrået.

Kurdisk bakgrunn

De første skuddene ble avfyrt i sentrum av den vesttyske byen Hanau rundt klokken 22 onsdag kveld.

Det ble først skutt mot kafeen «Midnight» – en såkalt hookah-bar der det røykes vannpipe. Tre personer ble drept utenfor kafeen. Ifølge nyhetssiden op-online.de skal vitner ha hørt åtte–ni skudd bli avfyrt ved den første skytingen.

De som ble drept på den første kafeen, hadde kurdisk bakgrunn, ifølge Bild.

Et mørkt kjøretøy ble ifølge politiet sett kjørende derfra. Gjerningspersonen kjørte deretter videre til bydelen Kesselstadt og skjøt mot en annen hookah-bar i Kurt-Schumacher-Platz-området. Fem personer ble drept der.

13 skutt

En person døde senere av skadene fra skytingen. Totalt ble 13 personer skutt, og av disse er fire alvorlig skadd.

Tysklands statsminister Angela Merkel uttrykker sin medfølelse til de som er rammet av skytemassakren.

– Denne morgenen er våre tanker hos innbyggerne i Hanau, hvor denne grusomme gjerningen ble utført. Vår dypeste medfølelse går til de pårørende, som sørger over sine døde. Vi håper at de som er såret, snart vil bli bedre, uttalte Merkel gjennom en talsperson.

Under en pressekonferanse torsdag fordømmer statsministeren rasisme.

– Rasisme er en gift. Hat er en gift. Den giften finnes i samfunnet, sa Merkel.