Så godt som alle jordens korallrev står i fare for å bli ødelagt i løpet av dette århundret, og for de aller fleste rev kan det være snakk om tiår.

Ny forskning som denne uka ble presentert på Ocean Sciences-konferansen i San Diego viser at forsøkene på å redde korallrevene må komme på noe banebryterne hvis de skal lykkes.

– Når vi kommer til 2100, ser det dystert ut, sier biogeograf Renee Setter fra Hawaii Manoa-universitetet, som er en av dem som står bak forskningen.

Surere hav

Ifølge forskningen vil mellom 70 og 90 prosent av de nåværende korallrevene være borte iløpet av 20 år. Så godt som alle rev vil ha forsvunnet innen 2100.

Siden det er «forutsetningene for korallrevene» som er truet vil det bli svært vanskelig å redde dem.

Det er vanskelig å unngå at havet blir varmere i forbindelse med den globale oppvarmingen, og det kan heller ikke unngås at havet blir surere. Det betyr at den økte mengden C02 i atmosfæren vil senke havenes pH-verdi.

Steinkoraller består for det meste av kalk som ikke trives i sure miljøer, og de vil dermed ha problemer med å overleve.

Hjelper ikke plante

Ifølge Renee Setter vil det heller ikke hjelpe mye å prøve å redde revene med å «plante» nye koraller på de døende revene: De nåværende revene befinner seg på steder som det ikke vil egne seg for koraller i fremtiden.

At havet blir varmere «stresser» korallene og får dem til å frigi alger. Det gjør korallene bleke. Når korallene blir bleke har de høyere risiko for å dø, som stadig blir mer normalt.

Sammen med kollegene har Setter kartlagt hvilke området av havet som vil være egnet for korallgjenoppretting i løpet av det kommende tiåret. De har simulert havoverflatetemperatur, bølgeenergi, surhet i havet, forurensning og overfiske i områder hvor koraller eksisterer.

MISTER FARGE: Korallene blir stresset av det varme og sure vannet, og mister derfor fargen sin. Foto: Catlin Seaview Survey

– De fleste steder er ferdige

De fleste rev ligger på steder som ikke vil egne seg til å ha koraller i 2045, ifølge kartleggingen til Setter og hennes kolleger. Ser man enda lenger frem i tid ser prognosene enda dårligere ut.

– De fleste steder er ferdige, for å si det rett ut, sier Setter.

Det er noen få rev som muligens kan klare endringene, deriblant er det noen ved Californiahalvøya og noen i Rødehavet. Disse har likevel andre utfordringer, deriblant at de ligger tett opp mot elver.

Forurensning ikke problemet

Til gjengjeld tror ikke forskere at forurensning vil være et stort problem for korallrevene i fremtiden, til tross for at dette på generell basis er et stort problem for verdenshavene.

De stedene hvor den menneskelige forurensningen slår hardest ut på korallene er allerede skadet.

– Det er flott å forsøke å få renset strendene, og det er fantastisk at man bekjemper forurensning. Denne innsatsen er nødt til å fortsette. Men, når det kommer til stykket, er det kampen mot klimaforandringer vi må kjempe om vi skal beskytte korallene, sier Setter.