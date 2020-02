Kjempetabbe kunne kostet Manchester United dyrt: – Hva er det han tenker på?

Club Brugge-Manchester United 1-1

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Været i Vest-Flandern denne torsdagen var mildt sagt rufsete, og det var nok flere Manchester United-spillere som helst skulle sett at de var en helt annen plass enn på Jan Breydelstadion.

Slik så det i hvert fall ut den første halvtimen. Det engelske storlaget ble regelrett utspilt av de belgiske serielederne og lå helt fortjent under 0-1.

Målet kom etter en stygg brøler fra Uniteds reservemålvakt Sergio Romero.

Men et øyeblikks magi fra Anthony Martial sørget for utligning etter 35 minutter.

Dermed endte det 1-1.

Solskjær: – Vi ga dem et mål

Ole Gunnar Solskjær virker rimelig godt fornøyd med ståa før returoppgjøret på Old Trafford om en uke.

– Det var en kamp spilt under vanskelige forhold. Vi ga dem et mål, og de ga oss et mål. Det var noen øyeblikk hvor vi skrudde av. Det var skuffende. Vi var ikke helt på fra start av, men vi fikk uavgjort og et bortemål, så vi ser frem mot neste uke.

Kristiansunderen var imidlertid ikke fornøyd med måten laget hans slapp inn på – til tross for at målet muligens burde blitt annullert av VAR-teamet.

Ballen rullet nemlig da Brugge-målvakt Simon Mignolet satte igang tidlig. Og Solskjær mener det uansett burde vært hjørnespark til United og ikke utspark fra mål i forkant.

– Hva er poenget med VAR? Men det er ikke noe å gjøre med nå. Det nytter ikke å klage. Men det var kanskje en corner i forkant, og ballen rullet definitivt. Men vi burde likevel ikke skru av slik. Vi burde ta hånd om den langpasningen uansett.

– Vi burde ikke tillate slike mål. Det er altfor enkelt.

Mignolet med målgivende pasning

Tidligere Liverpool-målvakt Mignolet er fornøyd med resultatet.

– Dette er et positivt resultat for oss mot et lag som Manchester United, selv om jeg føler at vi kanskje fortjente litt mer. Målet på forhånd var å skaffe oss en finale på Old Trafford, og det har vi nå, sier Mignolet.

Han var arkitekten bak Club Brugges scoring. Hans langpasning overrumplet både United-forsvaret og Romero.

– Jeg så det var litt rom bak forsvaret deres. Vi har gjort det et par ganger tidligere denne sesongen, men har vi ikke klarte å score. I kveld var det perfekte øyeblikket å gjøre det på.