FC København – Celtic 1-1

FC København hadde mulighet til å ta med seg alle poengene hjemme mot Celtic, men en straffebom av Jens Stage 12 minutter før slutt sørget for poengdeling.

Dommer Sergei Karasev tittet på VAR-skjermen og signaliserte at det var straffespark etter at ballen traff hånden til Celtic-spiller Ryan Christie.

Dame N'Doye utlignet for FCK etter en svak førsteomgang av danskene. Veteranen skaffet seg plass i Celtics sekstenmeter og avsluttet kontant i lengste hjørnet, via stolpen.

– Trofaste Dame N'Doye setter den. Stang inn for mannen som bærer mye av FCKs angrep på sine skuldre om dagen, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Rasende Solbakken

Før det hadde Odsonne Edouard sendt Celtic i ledelsen etter 14 minutter. Franskmannen var iskald idet han lobbet ballen elegant over FCK-keeper Karl-Johan Johnsson.

På sidelinjen stod en illsint Ståle Solbakken og freste mot eget lag.

– Ståle Solbakken var rasende på benken. Det skjønner jeg godt. For i det første kvarteret har Celtic kjørt over FCK, sa Endre Olav Osnes.

Se scoringen og Solbakkens sinneutbrudd i vinduet øverst!

Celtic-press

Edouard var tidlig frempå. Før det var spilt fem minutter var franskmannen kun to FCK-redninger unna å gi gjestene ledelsen.

– Han løper jo sokkene av FCK-forsvaret, utbryter Endre Olav Osnes.

Solbakkens gutter slet gjennom hele første omgang med å få has på den kvikke franskmannen, som stadig var et uromoment for FCK-forsvaret. De skotske gjestene gikk til pause med en 1-0-ledelse.

Etter en trolig tordentale fra nordmannen i pausen var det et helt annet hjemmelag som kom på banen etter hvilen. Danskene produserte flere sjanser og stod bedre opp mot Celtics spydspiss.

Mohamed Elyounoussi startet på benken for Celtic men kom innpå etter 60 minutter. Sten Grytebust varmet benken for FCK, mens Kristoffer Ajer spilte hele kampen.