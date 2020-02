Legenden om Liverpool: – De er desperate

1. Hva betyr det for byen Liverpool at Liverpool FC endelig vil bli kronet til landets beste igjen?

– Det betyr alt. Det faktum at de ikke har vunnet siden 1990 og historien bak den sesongen de har hatt er så stor. De vant Champions League, de vant supercupen og de vant klubb-VM. Nå kan de legge til Premier League-tittelen, og det er den fansen vil ha aller mest. De ønsker å være suksessfulle, og det at de ikke har vunnet ligaen på så lenge gjør at folk i Liverpool er helt desperate etter den tittelen. Manageren har skrevet ny kontrakt, og det ser ut til at dette laget er kommet for å bli i toppen.

2. Hva skal til for å bli regnet som et av de aller største (Liverpool)-lagene i historien?

– Personlig tenker jeg at det handler om antallet troféer man vinner og over hvor lang tid man kan vinne. Hvis du vinner titler år etter år, vil historien se tilbake på deg og si at du var et stort lag. De hadde en stor sesong forrige sesong, og hvis de nå vinner Premier League, vil de stå igjen med enda mer denne sesongen. Da vil de kunne klassifiseres som et stort lag, men hvis du bare vinner én tittel og så begynner å tape igjen, er det vanskelig å klassifiseres som det. Det handler om å vinne Premier League og forsvare tronen over tid.

3. Hvordan vil du sammenligne dette laget med dem du spilte for i dine spillerdager, inkludert Galacticos?

– Det er vanskelig å sammenligne spillestiler, og det handler om forskjellige metoder. I Spania var det ikke så mye av det presspillet av det formatet som vi ser nå, men i bunn og grunn er dette et spill som handler om elleve spillere mot elleve andre spillere. Stil og formasjon kan endres, du kan spille 4-4-2 på forskjellige måter eller i en 3-5-2, men til sjuende og sist handler det om hvilket lag som er bedre enn det andre laget. Du må løpe mer enn det andre, du må vinne din personlige duell i kampen. Og i dagens Liverpool-lag, er det gjennomgående i hele laget. De tre foran jobber knallhardt og setter standarden, og de har en struktur, en formasjon og en spillestil som de terper på i treningshverdagen. Derfor vet alle som er utpå der akkurat hva jobben deres er til enhver tid.

BLANT STJERER: Ivan Helguera, Michel Salgado og Fernando Hierro omfavner McManaman (nr 8) etter engelskmannens scoring mot Barcelona på Camp Nou i Champions League-semifinalen i 2002. Foto: Israel Lopez Murillo/AP

– Det er vel også med på å definere dette Liverpool-laget? Chris Wilder skrøt jo blant annet av evnen deres til å løpe og kjempe dem i senk.

– Du trenger kvaliteten på spillerne, og så trenger du også at dine beste spillere jobber like hardt som alle andre. Da kan du lykkes. Det handler om å stille opp og vise kvaliteten dine, og så må du jobbe knallhardt for å oppnå suksess. Alle som møter Liverpool nå, vet at det kommer til å bli knallhardt. Og det handler om at spillerne som i utgangspunktet er bedre enn deg også jobber vel så hardt som det og er like aggressive som deg.

4. Du signerte profesjonell kontrakt med Liverpool som 18-åring i februar 1990, kun måneder før den foreløpig siste ligatittelen ble vunnet. Kunne du noen gang se for deg at det skulle gå 30 år før den neste skulle vinnes?

– Absolutt ikke. Spillerne som vant i 1990 var fremdeles utrolige fotballspillere, og vi forventet at de ville vinne igjen i 1991 eller 1992. Forventningen var at det laget skulle rulle videre og være suksessfulle, så ikke en eneste Liverpool-supporter kunne forestilt seg at ting skulle utspille seg som de gjorde. Men ligaen ble mer konkurransedyktig, Liverpool mistet noen av sine stjernespillere og ting endret seg. Og så må du jobbe knallhardt for å komme tilbake. Det så ut til at det ikke ville gå uansett hvor bra man spilte, og spesielt forrige sesong da de tok 97 poeng uten å vinne. Så det handler om å ha et spesielt lag, du må jobbe knallhardt og i tillegg ha med deg marginene. Og akkurat nå er det akkurat slik.

5. Du har spilt for både Liverpool og det som har vært deres største rival de siste sesongene i Manchester City. Har det på noe tidspunkt vært vanskelig for deg å bestemme seg for hvem du skulle heie på i duellene mellom dem?

– Egentlig ikke. Jeg er født i Liverpool og de fleste av mine venner er Liverpool-supportere. Jeg spilte der i 13 år, jeg jobber fremdeles for klubben og er involvert i akademiet. Jeg er virkelig glad for at City gjør det bra også, men det er ikke vanskelig å svare på hvem jeg støtter i den duellen.

STOR STJERNE: McManaman spilte 364 kamper og scoret 66 mål for Liverpool mellom 1990 og 1999. Her fra en FA-cupkamp mot Burnley i 1997. Foto: John Giles/AP

6. Tror du City kan slå tilbake og matche Liverpool igjen neste sesong?

– Absolutt. De har en stor manager, de har finansene i ryggen og de vet selv at de har hatt trøbbel på viktige steder denne sesongen. De mistet Leroy Sane tidlig etter Community Shield, de har vært uten Aymeric Laporte og jeg er sikker på at Pep Guardiola vil lære mye. De vil returnere sterkere neste sesong, og jeg mener du ikke kan avskrive Manchester City. De er de første som vil prøve å investere på ny for å gjenvinne tronen.

7. Den største overskriften rundt City den siste uken har vært dommen om utestengelse fra Champions League. Hvordan tror du det påvirker neste sesong, og hva er dine tanker om saken?

– Vi må vente og se hva rettssaken forteller oss, men nå snakkes det jo flere steder om at selve karantenen kanskje kan bli utsatt til etter anken er behandlet. Jeg tror uansett at de blir å regne med neste sesong. Det viktigste for meg nå er at vi blir opplyst om hva som skjer neste sesong, slik at lagene som er på 5. og 6. plass og rundt der, som Sheffield United, Wolverhampton, Tottenham og de andre, vet om det er 4. eller 5. plassen som vil gi Champions League.

AVSLUTTET I CITY: McManaman rundet av karrieren i lyseblått og la skoene på hyllen som 33-åring. Her fra en UEFA-cupkamp mot Runar Kristinsson og Lokeren i 2003. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

8. Din tidligere landslagskamerat Gary Neville har sagt at han tror utestengelsen vil bli opphevet og at han ikke har noen tillit til at UEFA gjør den riktige avgjørelsen. Er du enig med ham?

– Gary sier mye forskjellig, men jeg må bare si at jeg vet ikke. Vi må vente og se. Vi har lest UEFAs avgjørelse, vi har sett all informasjonen de har lagt på bordet, og vi vet at Manchester City har svart at det ikke stemmer med virkeligheten. Styreformannen foretok en uttalelse for noen dager siden, men kun via klubbens egne kanaler. Han har ikke snakket med noen andre, og vi er helt i det blå hva gjelder bevismaterialet UEFA har. Nå er det CAS (Idrettens voldgiftsrett) som er neste instans, og det eneste vi kan gjøre er å vente på svar.

9. Du har skrevet i en spalte du har på Internett at du gjerne ser Philippe Coutinho returnere til Liverpool neste sesong. Hva skal det til for å spille for dette Liverpool-laget nå?

– Jeg mente at dersom finansieringen var god og pengene var der, så ville det gå an. Jeg bryr meg egentlig ikke noe særlig om akkurat han kommer tilbake. Det krever noe ekstra spesielt for å komme inn i en startellever i Liverpool nå, og kun et fåtall spillere vil kunne klare det. Så hvis du kommer til Liverpool nå, er det som en spiller til å komplettere troppen. Det så vi ved Minamino i vintervinduet, for eksempel. Så er det helt sikkert spillere som vil forlate klubben i sommer for å få seg mer førstelagsspill, som Adam Lallana. Ingen i klubben vil stå i veien for det, men han har gjort en strålende jobb i den rollen han har hatt. Xherdan Shaqiri er en annen, og hvis flere forsvinner så må de også hente inn noen.

– Men det vil kreve noe veldig spesielt om man skal hente noen som skal rett inn på laget. Jeg forventer at de signerer noen få spillere, og kanskje noen som kan komme inn i kamper og endre et kampbilde. Noen som er annerledes. Dersom de spiller kamper som ikke går så bra, som mot Atlético Madrid i uken, så manglet de noen som virkelig kunne bryte opp det laget. Jeg kan se for meg at de vil ønske å hente spillere som kan tilføre noe annerledes til laget. Men de settes jo i forbindelse med ti forskjellige spillere hver eneste dag, avhengig av hvor man leser, så jeg tar egentlig alle de ryktene som kommer med en klype salt.

10. Hva forventer du fra din tur til Bergen og Norge? Har du vært der siden du spilte mot SK Brann i cupvinnercupen i 1997?

Nei, jeg tror ikke jeg har vært i Bergen siden den gang, men jeg har vært i Norge ved noen anledninger. Jeg ser veldig frem til det, og siden jeg er fra Liverpool så er jeg vant til litt røft vær.

FORRIGE BERGENSBESØK: McManaman i duell med Branns Ágúst Gylfason på Stadion i mars 1997. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

– Husker du kampen mot Brann i cupvinnercupen i 1997?

– Nei, det gjør jeg dessverre ikke.

– Det var den kampen der Robbie Fowler scoret et minneverdig mål der han flikket ballen over midtstopperen med hælen, løp rundt ham og banket ballen i mål på volley på andre siden?

– Åja! Ja, det husker jeg faktisk. En fantastisk scoring. Jeg husker litt av den kampen nå, ler en opplagt Steve McManaman, som er klar for Norgesbesøk igjen.

Se Liverpool-West Ham mandag fra 20.15 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!