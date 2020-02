To menn fengslet etter mistenkelig dødsfall

POLITIET: Politiet på plass utenfor leiligheten der jenta ble funnet død. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

To menn i 20-årene, som er siktet etter et at en 17 år gammel jente ble funnet død i Tromsø tirsdag, blir varetektsfengslet med full isolasjon i en uke.