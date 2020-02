Patrick Lundevall-Unger, advokat / styrets leder for Martine Vik Magnussen stiftelsen

Etter at jeg sendte et brev til utenriksministeren Søreide etter at jeg som leder av Martine Vik Magnussen stiftelsen har fått flere henvendelser fra jemenittiske politiker om et ønske å bli invitert til Norge for å drøfte forhandlinger rundt en mulig løsning i Martine saken, fikk jeg avslag fra hennes rådgivere.

Søreide velger dog å gå hardt ut i media, og lover at hun vil gjøre alt som står i sin makt for å løse saken.

Jeg forventer da at man snakker sammen og holder ord uten at jeg får et nedslående svar igjen om at man skyver ansvaret fullstendig over til britene.

Etter å ha fått enorm respons fra det norske folket om en endelig løsning på saken, samt et ønske om at Søreide holder ord, må jeg stille spørsmålet hva man egentlig blir enige om internt.

Jeg har stor tillit til Søreides utsagn onsdag. Jemenittene ønsker å komme til Norge for å diskutere en løsning i Martine saken. Dette gir oss ikke bare en unik mulighet til å få fred i Martine saken, men også bygge opp relasjoner med Jemen og hjelpe menneskene i dette krigsherjede landet, der barn og kvinner spesielt er meget utsatt for vold og sult.

Følges ikke dette nå opp fra ministeren og hennes rådgivere mister jeg ikke bare tillit til den sittende ministeren men også til de folkevalgte. Vi har ventet i 12 år på en løsning. Nå krysser jeg alt det jeg har for at man stiller opp og bidrar til at en av de største drapssakene kan avsluttes samt at vi kan bidra til at en av de største humanitære katastrofene etter den andre verdenskrig kan løses – også dersom vi bare er en liten brikke i denne kampen».