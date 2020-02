Se hvorfor svenskene vurderte protest i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Sverige kjempet om medalje, men havnet til slutt på den sure 4. plassen.

Null svenske medaljer

Medaljehåpet brast for Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson på siste skyting, men svenskene ante likevel et håp da franske Émilien Jacquelin glemte igjen en av stavene sine på standplassmatten.

Franskmannen fikk imidlertid kjapt en ny stav og sikret bronsen foran Sverige. Men ifølge reglene har man ikke lov til å legge igjen noe på standplassmatten. Derfor vurderte svenskene å levere inn en protest.

– Vi forhørte oss med juryen om det var noe som kunne skje på grunn av det. Men de sa at Sebastian ikke ble hindret og at de ikke kom til å gjøre noe, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström til Aftonbladet.

Derfor leverte svenskene heller aldri inn en protest.

Det har ikke vært mye å juble over for svenskene i VM så langt. Etter åtte av tolv øvelser står söta bror igjen med null medaljer i protokollen. Norge leder medaljeoversikten med syv medaljer så langt.

Thingnes Bø med stikk til svenskene

Norges Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø vant torsdagens parstafetten. Etter løpet fikk Thingnes Bø spørsmål fra en svensk reporter om han ikke savnet Sverige i medaljekampen. Svaret kom kjapt fra den nybakte verdensmesteren:

– Selvfølgelig gjør vi det, men det er litt som i divisjonsspill i fotball. Vi er i eliten, og Sverige er litt nede om dagen.

– Hvilken liga da?

– Nei, det vet jeg ikke, sier 26-åringen og høster latter fra makker Olsbu Røiseland og et samlet pressekorps. Og da enda en svensk reporter ville høre om han var skuffet over at det ikke ble kamp mot Sverige, kom det et nytt stikk fra stryningen.

– Det var jo kamp med Sverige? Hvilken plass kom de på? Fjerdeplass er jo veldig bra det også, gratulerer.

– Dere er ikke fornøyde med en fjerdeplass?

– Nei, men vi er nordmenn!