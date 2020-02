Sheffield United-profil hyller lærevillig Berge: – Han stiller spørsmål hele tiden

– Jeg mener John har vært uheldig som er ute av laget, han har hatt en utrolig sesong så langt, men det er styrken til troppen nå. Uansett hvilket lag manageren velger, uansett hvem som kommer inn, så er vedkommende klar til å spille. Det er Premier League. Vi må ha mer enn elleve spillere. Alle jobber hardt, alle gir manageren hodepine med tanke på hvem han skal velge og ikke. Jeg er glad for at jeg er spiller og ikke manager for øyeblikket, for alle gjør mange ting riktig, sier Sheffield United-profilen.

Les også: Åpenhjertig Berge om sin nye rolle: – Helt nytt for meg

‘Si thi tomorrow' 'Be Reyt' ‘Nah then Billy how'ya going’ - That means he is saying ‘Hi Billy, how are you?’ 😂



Billy Sharp teaches Sander Berge some Sheffield and Yorkshire dialect. pic.twitter.com/BL8VOqhFAB — Sheffield United (@SheffieldUnited) February 17, 2020

TV 2-ekspert: – Det er ganske mange ting som jobber mot ham

Lundstram har kommet inn for Berge i begge nordmannens to kamper, og i forrige runde mot Bournemouth scoret spilleren som er blitt en Fantasy Premier League-profil også seiersmålet, hans fjerde mål for sesongen. I den samme kampen var det nettopp Berge som slo feilpasningen forut for gjestenes ledermål i sin hjemmedebut for «The Blades», og situasjonen rundt nordmannens ilddåp på eget gress i Premier League ble også tema i TV 2s Premier League-podkast.

– Det er nesten ingen i verden som har teknikk til å spille i det tempoet der. Det går jo i hytt og pine. Sander er en som alltid har vært flink til å finne litt ekstra rom og skaffe seg litt ekstra tid, men nå er det nesten helt umulig. Også fordi han ikke ligger i den lommen i midten der du lettere kan skaffe deg det. Du skal pushe opp, du skal være med tilbake og du skal løpe hele veien. Det er ganske mange ting som jobber mot ham, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den tidligere Premier League-keeperen viste til at både rollen og ligaen er ny for nordmannen, og i tillegg kommer man ikke utenom at når en spiller kjøpes for 220 millioner kroner og blir klubbens dyreste noensinne, så stilles det store forventninger.

– For noen år siden hadde vi i Norge veldig mye snakk om det som heter signalbygg. Bygg som operaen og slikt, som skulle si et eller annet til omverdenen. Sander Berge er jo et signalkjøp for Sheffield United. Så mye fokus på «Se hva vi kan gjøre. Se hvor langt vi er kommet som klubb. Vi kan hente Sander Berge». Og da tror fansen at de får en dritbra spiller som kan lure fire mann inne i en telefonkiosk og bare tre gjennom den pasningen. Og Sander Berge er jo ikke en tryllekunster. Han er jo en dritgod fotballspiller, med et veldig høyt laveste nivå, som du over tid kommer til å se at er kjempebra. Men i begynnelsen kan det fort være sånn «What the fuck? Hva er denne greien? Er det dette vi har betalt 25 millioner Euro for?», sa Thorstvedt.

Thorstvedt er sikker på at Berge fikser rollen etter hvert

Midtbane-kabalen, og hvordan manager Wilder skal løse denne, er også blitt tema på Internett-sider der Sheffield United følges tett, og nettstedet «It's round and white» er blant dem som tror at det er John Fleck eller nettopp Norwood som må vike dersom Lundstram skal inn igjen i laget fra start, og ikke Sander Berge. Dermed kan det virke som at både fansen - som har trykket Berge til sitt bryst blant annet gjennom en allerede etablert sang - og Thorstvedt, tror det vil løsne for nordmannen etter hvert.

– Det er ganske mange ting her nå som er ganske vanskelige for ham, men han er god nok til å fikse det. Han kommer til å fikse det. Men nå er det litt tricky for det er enormt høye forventninger som følger med en slik prislapp og den jakten som de har hatt så lenge. Selv for en fyr som tjener gode penger og er en bejublet fotballspiller, kan det være ganske tøft altså. Og jeg tror det kan bli tøft for Sander Berge, men det er mye bedre å være på Sheffield United enn på et bunnlag der han hadde vært nødt til å levere for at de ikke skal rykke ned. Da hadde det vært enda, enda verre, var TV 2-ekspertens spådom forrige uke.

Kan klatre til Champions League-plass i løpet av helgens runde

Forut for helgens runde ligger Sheffield United på 6. plass, kun to poeng bak Chelsea på 4. plass og ett bak Tottenham på 5. Ettersom de to London-rivalene møtes i tidligkampen lørdag, kan Norwood og lagkameratene - dersom resultatet i den kampen går i deres favør - klatre opp på Champions League-plass med seier mot et Brighton-lag som kjemper om å holde seg i divisjonen.

Og, som om ikke det var nok, dersom utestengelsen av Manchester City fra neste sesongs Champions League opprettholdes, kan også 5. plass gi Champions League-spill i 2020/21. De nyopprykkede fra Sheffield er for alvor med i kampen om europaplassene uavhengig av utfall av kampene i helgens runde.

– I følge alle andre, så skulle vi ha rykket ned på dette stadiet her. Det er fint å være med i regnestykket. I starten av sesongen hadde vi aldri drømt om å være der vi er i nå. Vi skal ikke lyve og si at vi hadde forventet å være på femte-sjetteplass i februar. Men vi har kommet dit ved hard innsats og stått imot motstanden vi har fått. Vi har gitt oss selv en mulighet, og hvis døren fremdeles er åpen, må vi være klar for å gå gjennom den. Vi har tolv cupfinaler igjen som vil vise hvor langt vi kan strekke denne sesongen, og denne muligheten kan det hende vi aldri får igjen. Hvis muligheten er der, må vi ta den, sier Oliver Norwood.

Lytt til TV 2s Premier League-podkast fra forrige uke her.

Se Sheffield United-Brighton på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium.