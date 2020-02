Søreide vil ikke møte Martines far: – Pussig

– Det finner jeg besynderlig. Med tanke på hvordan Søreide nå adresserer saken, synes jeg det er pussig at hun ikke vil møte meg. Det burde være interessant for henne å høre hva jeg og stiftelsen har arbeidet med, fortsetter Magnussen.

14. mars er det 12 år siden datteren ble voldtatt og drept under et studieopphold i London. Medstudenten Farouk Abulhak har hele tiden var den eneste mistenkte og siktede i saken, men har unnsluppet britiske myndigheter ved at han flyktet til Jemen dagen etter drapet. Jemen har så langt avslått utlevering til Storbritannia.

Søreide i samtaler

Onsdag var utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Saudi-Arabia, blant annet for å møte den jemenittiske utenriksministeren. I disse samtalene tok hun opp Martine saken.

– Jeg vil understreke hvor betydningsfullt det er å få til en løsning slik at den som er siktet blir stilt for retten og kan bli dømt, sa Søreide til TV 2.

Hun poengterte samtidig at norske myndigheter ønsker å bistå med «alt de kan» for å få Abulhak utlevert til Storbritannia.

Odd Petter Magnussen er likevel forsiktig med å glede seg over signalene fra Søreide.

– Vi er glade for at dette tas opp på høyeste nivå, men vi etterlyser konkrete grep for å bringe saken videre. Jeg har bedt om et møte med utenriksministeren, men hun har foreløpig avvist å møte meg, sier Magnussen.

I løpet av de siste 12 årene har han møtt samtlige norske utenriksministere for å diskutere Martine-saken. Han understreker at han kommer til å fortsette å be om et møte med Søreide.

Dialog med Jemen

Helt siden datteren ble drept, har faren kjempet en hard kamp for at den siktede skal bli stilt for retten. Ifølge Magnussen har han selv, og Martine-stiftelsen, måttet gjøre mye på egenhånd.

– Det preger nok arbeidet med denne saken. Vi har forsøkt å gjøre mye selv, sier han.

Ifølge Magnussen, og leder i Martine-stiftelsen Patrick Lundevall-Unger, er stiftelsen i kontakt med en rekke sentrale politikere i Jemen som nå ønsker en invitasjon til Norge for å kunne diskutere sakens fremdrift med det norske Utenriksdepartementet.

Både Magnussen og Lundevall-Unger ønsker derfor et møte med Søreide for å kunne drøfte en mulig invitasjon til de jemenittiske politikerne.

– Dersom myndighetene ikke nå følger opp det som utenriksministeren sier, vil alle, også fremtidige stiftelser, miste troen i sin kamp om rettferdighet, sier Lundevall-Unger.



Avventer forespørsel fra Jemen

TV 2 har sett brevet fra Utenriksdepartementet som avviser Martine-stiftelsens ønske om et orienteringsmøte.