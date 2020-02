– Det er mye kjærlighet bak et nei

– Jeg har sunket på kulhetsskalaen til sønnen min på 11 år, sier modell og TV-profil Kathrine Sørland til God kveld Norge med et lite sukk.

Helst skulle nok hun, som andre mødre, ønsket de alltid var på toppen av kulhetsskalaen til barna sine. Det er ikke nødvendigvis det barna trenger.

Ifølge psykolog Line Marie Warholm er det viktig at foreldre er autoritære, tørr å være litt kjipe mot barna sine og at de ikke trenger foreldre som venner.

I et intervju med Dagsavisen sier Warholm at barn og unge må få kjenne motgang slik at de kan lære seg å tåle livet, og ikke beskyttes mot alt ubehag.

Streng

Kathrine Sørland og blogger og influenser Iselin Guttormen (32) er begge enige i dette.

– Vi kan ikke sy puter under armene på barna våre hele tiden, forklarer Guttormsen.

Likevel mener hun det noen ganger er lettere sagt enn gjort.

– Dersom jeg er streng med barna tenker jeg at det er på sin plass, men noen ganger når samboeren blir streng, sier jeg han må roe seg ned, sier 32-åringen.

MOR: Iselin Guttormsen mener det er viktig å sette krav til ungene sine. Foto: Espen Solli / Tv 2

Før vs. nå

Begge mødrene forteller at de ofte måtte klare seg selv som små og ble ikke kjørt eller hentet overalt.

– I dag er det mange som ikke trenger å tenke så mye konsekvenser, fordi foreldre redder dem, sier Iselin Guttormsen.

– Vi eldste barna i familien gjorde det vi ble bedt om, mens min yngste bror tilhører en annen generasjon. Han spurte: "Hva får jeg for det?", forteller Guttormsen og legger til:

– Det blir litt feil å få igjen for hverdagslige ting du som menneske burde klare.

Kathrine Sørland pleide å sykle til skolen selv om det var vinter, og hun mener det er forskjell på før og nå:

– Jeg tror vi beskytter barna på en annen måte nå, forklarer Sørland.

Og hun innrømmer at hun er nok med på å sy puter under armene på barnet sitt selv:

– Når det er litt dråper i lufta så kjører jeg. Jeg skal jo samme veien, og ønsker jo at ungen min skal ha det best mulig. Jeg er kanskje litt hønemor, forklarer 39-åringen.

Vil være kul mor

Ved å stille krav og la dem få prøve seg frem er man med på å bygge mestring og selvtillit, ifølge psykolog Warholm.

– Det er så sant! Det er mye kjærlighet bak et nei. Vi har en liste hjemme med ting han må gjøre for å få ukepenger, forklarer Sørland.

Iselin Guttormsen har også en slik liste for sine barn og dersom de ikke gjennomfører oppgavene sine, vil det få konsekvenser.