Budsjettforslaget til EU-president Charles Michel har fått kritikk fra flere hold, og avstanden er stor idet toppmøtet starter torsdag ettermiddag. Mens Sveriges statsminister tviler på om de blir enige på dette møtet, tror altså Emmanuel Macron at det er mulig, selv om det kan ta tid.

– Hvis alle kommer med en smule kompromissvilje og ambisjon, er det mulig å oppnå enighet på dette møtet. Jeg er villig til å bruke den tiden det tar, sier han.

Macron ønsker seg blant annet et ambisiøst forsvarsfond for EU og vil slå et slag for et landbruksstøtten, som er en av de største budsjettpostene.

– Det er den felles landbrukspolitikken som sørger for mat på bordet for europeerne og Europa. Det er også en politikk vi holder på å endre, og vi må sørge for at det er ressurser nok til den, sier han på vei inn til toppmøtet.