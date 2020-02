Det er VG som først meldte om skredet, som har gått ved Fritjofbreen, torsdag ettermiddag.

– Vi har fått melding om at det har gått et skred, men vi har ikke oversikt over hva som har skjedd. To personer er savnet, sier Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard til TV 2.

De har heller ikke oversikt over hvem de savnede er.

– Det er sendt ut lavinehunder og helikopter med mannskaper, sier Carlsen.

