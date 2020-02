Victoria's Secret har slitt med fallende omsetning de siste årene, skriver DN. I 2019 måtte merke legge ned mer enn 53 butikker i USA.

Nå kjøper oppkjøpsfondet Sycamore Partners opp 55 prosent av aksjene i de to selskapene som driver merkevaren.

Merket består av de to selskapene Victoria's Secret Lingerie og Victoria's Secret Beauty and Pink.

Kjøpet er verdt over 1,1 milliarder amerikanske dollar, skriver CNBC.

L Brands, som er den nåværende eieren av Victoria's Secret, vil sitte igjen med 45 prosent av aksjene etter handelen.

Victoria's Secret har vært kjent for sitt årlige moteshow, som har blitt sendt på TV siden 2001. I mai 2019 ble det opplyst at showet skulle tas av skjermen på grunn av fallende interesse, og i november bekreftet økonomisjef Stuart Burgdoerfer at det ikke ville bli noe moteshow.

– Vi skal kommunisere med kundene, men ingenting som jeg vil si ligner i størrelse på moteshowet, sa han da ifølge The Guardian.

Det første moteshowet ble arrangert i 1995 på Grand Hotel i New York. I 2001 ble showet sendt på lufta for første gang, i en én times lang spesial på ABC, skriver New York Times.

I 2018 ble showet ble sett av 3,3 millioner amerikanere. I 2001 ble det fulgt av 12 millioner amerikanere, skriver The Guardian.