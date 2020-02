Rivalens pappa er en «Bølieber»: – Det er helt sprøtt

Det norske skiskytterparet Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø forsvarte VM-gullet sitt på parstafetten i skiskyting-VM torsdag. Tyskland tok sølvet.

Det franske paret med Emilien Jacquelin og Anaïs Bescon tok bronsen og var 29,8 sekunder bak det norske laget.

En av dem som trolig jublet for nok et stafettgull for Johannes Thingnes Bø i VM er Marcel Fourcade – faren til nordmannens nemesis i skiskyttersirkuset, Martin Fourcade.

Han ble nemlig avbildet på tribunen med en «Bølieber»-t-skjorte under gårsdagens normaldistanse.

Det overrasker bronsevinner Emilien Jacquelin.

– Det er et helt sprøtt bilde, bryter han ut når TV 2 viser han bildet av pappa Fourcade iført «Bølieber»-t-skjorten.

– Men som jeg har sagt før, vi har et god vennskap med Johannes og det norske laget. Vi er en stor familie og vi har alltid lidenskap for hverandre. Men det bildet, ja, det var et blinkskudd, sier bronsevinneren og gliser fra øre til øre.

– Ble du overrasket da du så bildet?

– Ja, så klart ble jeg overrasket da jeg så bildet. Men jeg kjenner Marcel, og ja, det var et helt strålende bilde, svarer han.

– Han setter nok pris på god konkurranse

Johannes Thingnes Bø har også sett bilde av pappa Fourcade, som ble tatt på tribunen under gårsdagens normaldistanse.

– Jeg tipper at det er en fanklubb fra Stryn, og at en av de 25 som har tatt turen hit har hatt med seg ekstra klær. Så har de har møtt på pappa Fourcade og gitt ham en t-skjorte. De er gavmilde de folkene fra Stryn, og han har tatt i mot gaven og tatt den i bruk, oppsummerer Thingnes Bø.

– Men han er åpenbart en «Bølieber»?

– Nei, jeg tror heller at han setter pris på god konkurranse, og det har jo Fourcade fått fra oss Bø-brødrene over mange år. Jeg ble egentlig ikke overrasket da jeg så bildet. Det er jo en skiskytterfamilie dette her. Dette bilde viser stor respekt for norsk skiskyting og vi har stor respekt for dem, konkluderer han.

Martin Fourcade stod over torsdagens single mixed stafett fordi han vil være best mulig rustet til helgens herrestafett og søndagens avsluttende fellesstart i VM.

Fourcade: – Forstyrrende i starten

Han innrømmer at han ikke helt liker at pappa Marcel er blitt en «Bølieber».