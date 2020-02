Kamal ble i februar i fjor funnet drept i sitt eget hjem.

Hennes nabo ble senere pågrepet, mistenkt for handlingen.

Mannen har erkjent drapet, men har gjennom sin advokat tidligere hevdet å være for syk til å dømmes for drapet.

Det var NRK som første omtalte drapstiltalen.

– Vi vil prosedere for utilregnelighet. Han er fortsatt psykotisk etter et år, og han går på sterke antipsykotiske medisiner. Jeg jobber med saken for å underbygge at de sakkyndige har tatt feil, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK.

I tillegg til drapet er mannen tiltalt for å ha stjålet fem ringer, et smykke og en mobiltelefon tilhørende den avdøde kvinnen.