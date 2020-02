I skisporet er det få som har vært like fryktløse som Petter Northug. 34-åringen har heller ikke vært redd for å takke ja til utfordringer etter at karrieren på toppnivå var over.

Men det er én spesiell opplevelse som virkelig skremte ham.

Sommeren 2019 tok Northug fallskjermlappen, og dro til Voss for å gjennomføre sitt første hopp.

Dødsangst

Natten i forveien ble søvnløs på grunn av at han var spent. Hoppet skulle gjennomføres sammen med to rutinerte fallskjermhoppere som skulle passe på han.

Flyturen opp til 15000 fot ble en skikkelig påkjenning for den tidligere skistjernen.

– Da kjente jeg på ordentlig dødsangst for første gang i livet mitt, forteller Northug.

– Jeg visste ikke om jeg skulle pisse på meg, drite på meg, eller spy.

Heldigvis gjør han ingen av delene, og 34-åringen holder fokus ved å tenkte på arbeidsoppgavene og kommandoene han har lært.

– Når jeg går ut på kanten og luka i flyet er åpen, er jeg sikker på at jeg skal dø.

Tårene kommer

I lufta går alt etter planen, til tross for at det føles kaotisk når skjermen skal utløses.

– Når jeg drar ut skjermen, skjer det ingenting, for snorene skal jo ut først. Men når den først tar, så er det en vanvittig deilig følelse. Da tror jeg for første gang at jeg overlever, selv om jeg aldri hadde styrt en skjerm før.

Vel nede på bakken koker adrenalinet i kroppen, og tårene kommer.

– Så dro jeg opp igjen og tok et hopp til. Det var verre, for da visste jeg hvor ille det var, smiler skilegenden.

Kanonball-VM

TV 2 møter Northug på stranda i Cancun i Mexico, men 34-åringen er ikke i feriebyen for å slikke sol. Dagene blir tilbragt innendørs i en idrettshall, der lag fra hele verden deltar i VM i kanonball.

– Han trives i perioder veldig godt på benken, men er en viktig del av laget, sier en spøkefull landslagsjef Erik Thorstvedt.

Resten av det norske landslaget i kanonball består av Thor Hushovd, Erik Huseklepp, Jan-Henrik Børslid, Christian Paasce og Torbjørn Pedersen.

Hvordan de klarer seg i møtet med verdens beste nasjoner kan du se i serien «Verdens verste landslag» på TV 2 Sumo nå.