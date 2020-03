Vil betale 10.000 kroner for egg

Fremskrittspartiet sørger trolig for at eggdonasjon for ufrivillig barnløse par blir tillatt i Norge allerede fra 1.juli.

Partiet er igang med å hasteutrede hvordan eggdonasjon praktisk skal gjennomføres.

Onsdag har partiet invitert til pressemøte om bioteknologiloven.

TV 2 møter to unge kvinner på Karl Johans gate i Oslo. De stiller seg ulikt til eggdonasjon.

– Ja, jeg tenker at hvis noen ikke har muligheter til å produsere egg selv, så er det en fin ting å gjøre, sier Helene Jørgensen.

– Nei, jeg tror ikke det var noe jeg ville gjort, ihvertfall ikke før jeg hadde gjort mer research, sier Agnes Melin.

Alt tyder på at eggdonasjon blir tillatt i Norge i år. Agnes Melin t.v er skeptisk til å donere egg, mens Helene Jørgensen (t.h) er positiv til å hjelpe ufrivillig barnløse. Fremskrittspartiet jobber på spreng for å utrede hvordan eggdonasjon praktisk skal gjennomføres. Foto: Oda Lund Finsås/TV 2

Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim mener tiden er overmoden for eggdonasjon i Norge. Hun håper det nå blir fortgang i saken og at kvinner kan få donoregg i Norge i løpet av året.

I dag er det ikke tillatt for norske kvinner å ta ut sine egg, for å gi dem til en annen kvinne, såkalt eggdonasjon. Men behovet er der, sier fagfolkene.

I dag reiser et økende antall par og kvinner til utlandet for å gjennomføre eggdonasjon. Særlig mange reiser til Danmark.

– KrF får ikke sabotere

Sammen med Ap og SV har Fremskrittspartiet flertall for å vedta en lovendring om eggdonasjon. Nå som partiet er ute av regjering, er ikke partiet bundet av KrFs motstand mot liberalisering av bioteknologi-loven.

– Nå har Fremskrittspartiet en historisk mulighet i Stortinget for å flertall for å tillate eggdonasjon, og da tør vi rett og slett ikke la Høyre og KrF få muligheten til å sabotere det, sier Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Frp.

Fremskrittspartiet har bedt om innspill fra fagfolk hvordan eggdonasjon skal gjennomføres, før partiet vil legge fram forslag om lovendring.

Frp antyder at partiet vil foreslå den danske modellen, som har en kompensasjon på 7000 kroner per eggdonasjon. Det er bare tillatt å donere egg seks ganger. I Norge vil dette tilsvare i underkant av 10 000 kroner.

– Hvis kompensasjonen blir veldig lav blir det også få kvinner som vil donere egg, og da vil det bli veldig få familier som får tilgang til eggdonasjon, sier Bruun-Gundersen.

Alt tyder på at tilbud om eggdonasjon for heterofile par er på plass i Norge allerede i løpet av dette året.

– Vi mener at barn når de vokser opp skal ha retten til å kjenne sitt biologiske opphav. Ved å tillate eggdonasjon gir man voksne en rettighet, men fratar barnet denne rettigheten, sier Ingelin Noresjø, nestleder i KrF.