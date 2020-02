Bolsjunov viste muskler og parkerte de norske løperne

Se spurten mellom Klæbo og Iversen øverst (Video med tillatelse fra NRK)

Russiske Alexander Bolsjunov var forhåndsfavoritt da herrene skulle gjennomføre sin 34 kilometer fri teknikk torsdag ettermiddag.

Men det var ventet at nordmennene Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger ville utfordre 23-åringen.

«Den russiske bjørnen» innfridde og tok en sterk seier. Sjur Røthe var nordmannen som klarte å følge 23-åringen lengst, men også han måtte gi slipp da russeren satte på turboen.

– Det er helt ekstremt det Bolsjunov gjør i dag. Jeg går alt jeg kan til han kommer opp til meg. Da sier jeg "Sorry, jeg har Pål Golberg bak her som leder Touren". Da ser han litt stygt på meg og bare går på. Det er enorme krefter i sving. Han er i en egen klasse, sier Sjur Røthe til TV 2 Sporten etter målgang.

Løpet til vinneren av Tour de Ski 2019/2020 sørget for at han tok over sammenlagtledelsen til Pål Golberg.

Iversen slo tilbake

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen kom sammen inn mot mål for å kjempe om andreplassen. En siste sluttspurt fra Klæbo sørget for at han kom seg forbi og dermed måtte Iversen ta til takke med tredjeplass på hjemmebane.

– Dette er min plass. Jeg er litt overrasket over at jeg er på pallen. Men jeg skyldte bygda å gjøre det skikkelig i dag, sa Emil Iversen til NRK like etter målgang.

Emil Iversen gratuleres av mor Unni Iversen etter tredjeplassen på hjemmebane.

– Jeg må være ærlig å si at dette smakte ganske godt, sier Emil Iversen til TV 2 Sporten, og fortsetter:

– Den siste tiden har vært helt forferdelig. Men siden det var et renn her i Meråker så lovet jeg at jeg skulle gi alt for dem som er her. En tredjeplass i dag er som en seier for meg når jeg ser tilbake på hvordan den siste tiden har vært.

Startet rolig

Mens Therese Johaug valgte å dra fra feltet i den første bakken, tok herrene det roligere. Ingen satte opp giret og dermed var det et samlet hovedfelt som kom over toppen.

På toppen av fjellet bidro sterk motvind til at det ble vanskelig å stikke av fra feltet.

Værprognosene for torsdag tvang arrangørene til å legge om torsdagens Ski Tour-løype fra svenske Storlien til Meråker. Etappen i grensetraktene mellom Norge og Sverige var solgt inn som spektakulær både for utøvere og TV-seere.

Pål Golberg startet torsdagens renn som sammenlagt-leder.

27 minutter ut i løpet la Alexander Bolsjunov seg i front og økte tempoet. Russeren ønsket å riste av seg dem som ikke hadde kreftene til å holde tempoet og det klarte han. Feltet minsket og én etter én falt løpere av.