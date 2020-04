Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg har en VW Passat TDI som jeg kjøpte ny i 2006. Den har jeg enda og har kjørt snart 230.000 kilometer med. Denne bilen har det originale eksosanlegget fortsatt.

Jeg ble diskuterende dette med en kollega forleden. Han her en Mitsubishi som er litt nyere enn min bil, men som har gått enda lengre – også med originalt eksosanlegg. Vi er begge skjønt enige om at dette ble byttet regelmessig, ofte etter bare noen få år, tidligere.

Så vårt spørsmål til deg er kort og godt; Hva her skjedd?

Hilsen Thomas og Thore, som spent venter på svaret.

Benny svarer

Heisann - og takk for annerledes og interessant spørsmål!

Da jeg begynte å jobbe som bilmekaniker med ferskt fagbrev midt på 80-tallet, var bytte av eksosanlegg en av de vanligste jobbene jeg gjorde. Det gikk vel knapt en uke uten at det ble byttet ett eller flere eksosanlegg.

Ofte var det den bakre potta/delen som ble byttet først. Ofte etter 2 - 3 år, så måtte man som regel bytte hele sulamitten etter 4 - 6 år. Det var helt vanlig og ingen reagerte på det.

Dere har helt rett i deres antagelser. Nå varer ofte eksosanlegget hele bilens levetid. Unntaket er vel ofte en og annen katalysator eller et partikkelfilter som må byttes. Da av helt andre årsaker enn at det er rustent og bråker...

Det er jo rett og slett sjelden man hører en bil med "høl i potta" i disse dager ... Det var helt vanlig i trafikken tidligere.

Snart har ikke biler eksosanlegg

Det er helt klart flere grunner til at det har blitt slik. En viktig ting er materialkvaliteten i selve eksosanlegget som har blitt bedre.

En annen er det som kommer ut av eksosrøeret. Tidligere var det mye svovel og kondensvann, som samlet seg i eksospotta og som lå der og "godgjorde seg", med rust som følge og en del andre aggressive stoffer, som vi skal være glade vi slipper.

Det skjedde noe med dette da 80-tall ble til 90-tall. Da fikk bilene stadig bedre innsprøytningssystemer, tenningsanlegg og ikke minst katalysator som renset mye av elendigheten. Siden har det bare blitt bedre og bedre.

I år forventer man at over halvparten av de nye bilene som selges her hjemme ikke en gang har eksosanlegg.

Dette har du og jeg som forbrukere garantert spart en god del utgifter på. Det er lett å glemme det som er i orden og bare virker. Slik som eksosanlegget.

Håper dette ga svar på spørsmålet!

