Statsminister Thomas Thabane (80) forventes fredag å bli siktet for drapet på sin ekskone.

– Det har blitt avtalt med advokaten hans at han vil møte opp (i retten, journ.anm) og at han vil bli formelt siktet for drap, sier visepolitimester Paseka Mokete til AFP.

Trekker seg

Ifølge Reuters kunngjorde Thabane torsdag at han vil trekke seg som statsminister i slutten av juli, melder Reuters.

– Jeg har tjent landet mitt flittig, sa statsministeren på radio torsdag, og peker på at alderen er grunnen til at han trekker seg fra vervet.

Lederen av det lille landet sør i Afrika har vært under et stigende press etter at den tidligere førstedamen Lipolelo Thabane ble drept.

58 år gamle Lipolelo Thabane, som hadde vært skilt fra Thabane siden 2012, ble drept to dager før Thomas Thabane ble tatt i ed som statsminister.

Paret skal ha vært gjennom en bitter skilsmissestrid før Lipolelo ble drept foran sitt eget hjem i hovedstaden Maseru.

Førstedamen siktet

Maesaiah Thabane, som nå er gift med statsministeren og dermed Lesothos førstedame, har også status som siktet i saken.

Politiet mener at Maesaiah Thabane har leid inn åtte snikmordere for å ta livet av den tidligere førstedamen. Hun skal ikke selv ha vært tilstede under drapet.

Hun nekter for å ha vært involvert i drapet, skriver Reuters.

– Hun er siktet for drap til tross for at hun ikke trakk avtrekkeren, men de hun samarbeidet med, trakk avtrekkeren, sier visepolitimester Paseka Mokete, ifølge AFP.

(NTB/TV 2)