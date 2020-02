Gutt (17) banket opp jente (18) på skole i Oslo: «Skal jeg slå den bitchen igjen?»

Hendelsen fant sted en fredag i mars i fjor.

I et pauseområde inne på Oslo-skolen, omkring klokken 12.15, kom den fornærmede 18-åringen i prat med en 16 år gammel jente.

De tok gikk i henholdsvis tredje- og førsteklasse på den videregående skolen og var ikke gode venninner. Tvert imot hadde 16-åringen en personlig konflikt med noen i 18-åringens familie.

Da møtet utviklet seg til en høyrøstet krangel, kom flere medelever til. Blant dem var den 17 år gamle gutten som nå er domfelt for vold.

Blod på veggen

Under rettssaken fortalte vitner to helt ulike versjoner av voldsepisoden som raskt oppstod. Oslo tingrett mener imidlertid at 16-åringen ba den 17 år gamle gutten om å slå den eldre jenta.

Ifølge dommen svarte 17-åringen med å slå jenta flere ganger i ansiktet, sette kneet sitt i magen hennes, sparke henne og dytte henne i veggen.

Samtidig skal 16-åringen, som også er domfelt i saken, ha heiet og bedt kampsportutøveren om å fortsette. Ifølge dommen spurte han på et tidspunkt om han skulle «slå den bitchen mer», hvorpå 16-åringen svarte bekreftende.

I løpet av hendelsen strømmet det medelever til, og noen av dem klarte angivelig å skille partene fra hverandre. Da politi og ambulanse kom til stedet, ble 18-åringen kjørt til legevakten.

Hun hadde fått et brudd i ansiktet og ellers både kutt og store hevelser som følge av volden. Bilder som ble vist i retten, viser en blodig vegg.

Fornærmede, som hadde svært gode resultater på skolen og lite fravær før hendelsen, har blitt nødt til å slutte på skolen, ifølge dommen. Hun har også sluttet i jobben sin.

Samfunnsstraff

Mens 17-åringen er dømt til 180 timers samfunnsstraff, har 16-åringen fått en tilsvarende dom på 120 timer. De er videre dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning og drøyt 8.000 kroner i skadeerstatning til fornærmede.

Retten mener det er flere skjerpende elementer i saken, blant annet at slagene har vært målrettet mot hodet og har hatt «stort skadepotensial».

«Volden er begått på skolen i skoletiden, i en situasjon hvor hun har krav på å føle seg trygg. Selv om det var en verbal diskusjon i forkant, skjer volden uprovosert og plutselig», skriver retten.

Anker dommen

Selv har de to forklart at det var de som ble angrepet av fornærmede og hennes venninner.

Den 17 år gamle kampsportutøveren hevder omkring ti jenter kastet seg over ham og sparket og slo, før de begynte å kaste stoler, sakser og bord på ham. Denne forklaringen ser retten helt bort fra.