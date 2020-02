Den kontroversielle lyrikeren Yahya Hassan er nominert for sin andre diktsamling «Yahya Hassan 2», som kommer ut til våren her hjemme.

– Da jeg leste den første diktsamlingen, ble jeg imponert og rystet. Diktsamlingen som kommer nå, er om mulig enda sterkere. Den er original, vital og brutal. Dette er litteratur som betyr noe. Sårt, ærlig og rasende, sier redaktør Anne Fløtaker i Armada om samlingen.

– Jeg skriver om mitt liv og meg selv, og det er elendighet og sorg, uttalte Yahya Hassan i et intervjue med Weekendavisen, som DR gjengir utdrag av.

Faldbakken og Almaas

Fra Norge er Matias Faldbakken nominert for sin roman «Vi er fem» og Bjørn Esben Almaas for sin roman «Den gode vennen».

Faldbakkens bok har høstet gode kritikker og har både vunnet og blitt nominert til flere priser. Flere anmeldere hadde den på lista over fjorårets beste norske romaner.

Den er solgt til flere forlag i utlandet, og krimforfatter Jo Nesbø omtalte boka som «Rural novel meets domestic thriller meets Mary Shelley's Frankenstein».

– Bygderoman, ja. Heimstads-thriller, absolutt. Mary Shelley’s Frankenstein, gjerne det, selv om man kanskje ikke bør sammenligne den lille boka si med absolutte mesterverk. Men jeg er glad for at han gjør det! sa Faldbakken til NTB i november i fjor.

Om romanen til Almaas skriver Stavanger Aftenblads anmelder at han leverer et sterkt psykologisk portrett av en gutt, som i løpet av høsten 1987 blir stille og unnvikende. Den andre delen av boka foregår i 2013, da jeg-fortelleren er i slutten av 30-årene og synes å gå opp i limingen, muligens som følge av hendelsene i 1987.

Fagerholm og Sem-Sandberg

For fire år siden vant den finlandssvenske forfatteren Monika Fagerholm Svenska Akademiens nordiske pris for sitt forfatterskap. Hun bor i Finland og regnes ifølge Oktober som en av de fremste finlandssvenske forfatterstemmene.

Romanen «Vidunderlige kvinner ved vann» fra 1994 ble hennes gjennombrudd. De tre romanene som fulgte – «Diva», «Den amerikanske jenta» og «Glitterscenen» – ble alle innstilt til Nordisk råds litteraturpris. Nå er hun nominert for romanen «Vem dödade bambi?", som sentrerer rundt en brutal gruppevoldtekt.

– Mange mener jeg er kalkulert og bedriver en slags litterær sport der jeg finner på ting for påfunnets skyld. Slik er det ikke i det hele tatt. Men alt blir så rasjonelt i litteraturvitenskapen. Jeg gikk lei av teori om form og struktur. Jeg vil inn til følelsene, det er de som interesserer meg, sa hun til NTB i 2011.

Fra Sverige er Steve Sem-Sandberg for tredje gang nominert til Nordisk råds litteraturpris, denne gangen for romanen «W». I boka tegner han et bilde av et splittet Europa. Romanen betegnes som et hensynsløs studie av det sårbare mennesket.