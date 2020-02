Det er Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Roy Steffensen som har avkrevd kunnskapsministeren svar på om skolestreik for klimaet kvalifiserer til gyldig fravær.

Han viser til at det er varslet en ny klimastreik fredag 24. april.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) skriver i sitt svar at «politisk arbeid» kan gi dokumentert fravær i videregående skole, men at ordet arbeid indikerer at det må mer til enn alminnelig deltakelse i elevstreik. «Slik dagens regler er utformet, vil derfor deltakelse i en elevstreik som oftest ikke gi dokumentert fravær», konkluderer hun.

Grande vil likevel ikke fraråde streik.

«Det å redde jorda er en så god grunn til å ta en udokumentert fraværsdag at jeg mener alle elever som gløder for saken, og som er trygt innenfor en sunn fraværsprosent, kan vurdere å delta på en slik markering», skriver hun.

Steffensen er uenig.

– Å skulke redder ikke klimaet. Tvert imot, skal vi forme et bedre samfunn, så trenger vi at morgendagens ingeniører, biologer og fysikere er bedre enn de vi har i dag, og da er skolen rett sted å være, sier han.