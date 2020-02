Norge har nå 22 F-35-fly, og i løpet av noen år skal dette antallet øke til 52 fly. Tirsdag landet fire av jagerflyene på Keflavik, klare til å bistå Island med patruljering av islandsk luftterritorium.

Siden Island ikke har eget forsvar stiller Norge, som en del av våre NATO-forpliktelser, opp med fire fly i tre uker.

F-35 har vist seg å være mer personell-krevende enn hva man trodde. 150 personer må være på Island for å drifte de fire jagerne.

Operasjonen kalles Iceland Air Policing (IAP)

– Hva vil være oppgaven for de norske flyene?

– Blant annet vil vårt oppdrag være å identifisere eventuelle fly fra fremmede makter, forklarer sjef for 332-skvadronen, Ståle Martinsen, som selv er jagerpilot.

Beredskapen skal hevde Islands suverenitet og overvåke landets luftrom.

Martinsen, som gleder seg til å fly på Island, et land med vulkansk landskap, forklarer at de vil kunne fly så nær andre fly at pilotene ser hverandre.

– Det har hendt at vi vinker til hverandre, eller gir andre signaler som uttrykker at vi ser på hverandre med fredelige hensikter, sier Ståle «Steel» Nymoen. Det er et velkjent fenomen at pilotene har gitt seg selv tilnavn.

FORNØYD: Sjef for 332-skadronen, Ståle Martinsen, er fornøyd med de nye F-35-flyene. Foto: Frank Lervik

Klare til kamp

Det var snø i lufta og ikke noen krystallklar sikt da de fire kampflyene landet på Keflavik onsdag. Men F-35 har levert, ifølge skvadronsjefen. F-35 er nå i daglig bruk i Norge.

– De nye flyene svikter ikke på vinterføre, forsikrer Nymoen.

Ifølge pilotene har altså kampflyene innfridd med tanke på hva man kan forvente av den dyreste investeringa som noen gang er gjort på norsk landjord. De nye flyene har en egen unik evne til å skjule seg for fienden. Det har blant annet med måten de er bygd på. Disse egenskapene kalles stealth. Norges nye fly-flåte regnes som et av verdens mest avanserte.

Ifølge Forsvarets egne sider har dette flyet sensorer som setter piloten i stand til å se tvers gjennom sitt eget fly. Han kan få et 360-graders bilde av alt som foregår rundt flyet. En avansert hjelm gjør at flygeren, når han ser ned, ser rett ned på bakken og ikke sine egne bein.

Milepæl

At F-35 kan vise operativ evne i en slik operasjon er en viktig milepæl frem mot full operativ evne i 2025, sier sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, til Forsvaret.no

Norske F-16 har flere ganger tidligere hjulpet Island med kampflyberedskap.

2.mars er oppdraget i gang.

– Det kjennes veldig fint å kunne få dette ansvaret og bli vist tillit av NATO, sier Ståle «Steel» Nymoen.