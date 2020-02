Slik har Bruno Fernandes forsterket Manchester United på rekordtid

Se Man Utd-Watford på Sumo og Premium søndag fra 14.30!

Bruno Fernandes har gått rett inn og tatt Manchester United med storm etter gigantovergangen fra Sporting i januar.

Portugiseren imponerte både i debuten mot Wolverhampton og i borteseieren mot Chelsea mandag, der han også fikk bokført sitt første målpoeng i form at målgivende corner til kaptein Harry Maguire.

Forut for søndagens oppgjør mot Watford har TV 2s fotballekspert Brede Hangeland tatt på seg analysebrillene for å forklare hvordan 25-åringen på rekordtid har forsterket de røde djevlene og tatt tak i klare områder der Ole Gunnar Solskjærs mannskap har slitt.

– Han har spilt to 90-minuttere og har på de kampene hatt flest pasninger på motstandernes banehalvdel, flest skudd og har i tillegg løpt lengst av samtlige Manchester United-spillere. Det kommer til å bli, og er allerede, en klar forsterkning og klar forbedring av Manchester United, sier Hangeland.

Fernandes leverte utrolige tall i Sporting-drakten de siste sesongene, noe som også skjøt ham i rekorttid til midten av radaren hos flere store europeiske klubber.

– Det har vært en åpenbar mangelvare

I 2017/18-sesongen spilte teknikeren i flere forskjellige roller på midtbanen, men stod igjen med 16 scoringer og 20 målgivende pasninger i alle turneringer, før han forrige sesong hevet nivået ytterligere til utrolige 32 mål og 18 målgivende på 53 kamper. Ingen midtbanespillere i Portugal har vært i nærheten av det, og tallene blir ikke mindre imponerende av at både rivalene Benfica og Porto var bedre enn Fernandes' Sporting denne perioden.

Før han dro til Manchester i januar rakk han også å bokføre 15 mål og 15 målgivende på de 30 kampene han spilte for Sporting denne sesongen.

– Det er ganske imponerende å gå inn i en ny liga, et nytt lag og et nytt land, og ta tak i kampene som han har gjort. Ikke bare med pasningsspillet, men også med kroppsspråket og viljen til å løpe framover så drar han med seg laget. Han har godt overblikk, god nærteknikk, er alltid på jakt etter de kreative løsningene og slår pasninger gjennom ledd. Det har vært en så åpenbar mangelvare. Det fører til en helt annen rytme og et langt farligere offensivt Manchester United, sier TV 2s fotballekspert.