– Han har tross alt ikke fått det laget rundt seg som han fortjener

Manchester United kommer til torsdagens kamp mot Club Brugge etter en meget sterk og uhyre viktig 2-0-seier borte mot Chelsea i Premier League mandag, der nyervervelsen Bruno Fernandes nok en gang imponerte kun i sin andre kamp i den røde trøyen. I portugiseren tror også Stamsø-Møller at Pogbas erstatter allerede er på plass for Ole Gunnar Solskjær.

– I hvert fall på kort sikt. Og så må de løse andre ting også etter hvert. Altså, man ville jo lagt til enda flere. Selv om Pogba hadde vært der, så tenker man at de burde hatt Grealish eller Maddison og hatt en spiss til. Og mye annet, sier eksperten.

– Han har en litt viktig rolle selv om han ikke spiller

Pogba var en av de aller viktigste bidragsyterne i den første perioden Ole Gunnar Solskjær ledet de røde djevlene for et drøyt år siden, og det faktum at nordmannen hadde vært superstjernens sjef på reservelaget et tiår i forveien ble nevnt som en faktor for at samarbeidet kunne blomstre.

Ett år senere er imidlertid status den at Pogba kun har spilt sju Premier League-kamper og en ligacupkamp denne sesongen grunnet diverse skader og usikkerhet rundt fremtiden. Det å ha en slik stjerne i et lag uten at han spiller er også en faktor, og hans tilstedeværelse kan også spille inn på det Solskjær gjør på overgangsmarkedet, om en skal tro TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Solskjær er jo åpenbart glad i Pogba. Og det virker jo som om Pogba er litt glad i Solskjær i retur og. Men jeg tenker at han har en litt viktig rolle i Manchester United, selv om han ikke spiller, for han er Paul Pogba. Og han er verdensstjerne. Og da har de en sånn spiller i laget sitt. Når du ser at de har slitt litt med å få de og de signeringene, så tenker jeg jo at det er litt fetere og mer attraktivt å komme til en klubb med Paul Pogba når han spiller enn når han ikke spiller. Du ser den? At det er en tiltrekningskraft? spør han sin kollega i podkasten.

– 100 prosent. Det var bare en følelse jeg fikk da jeg leste hva Raiola hadde sagt og hele den greien. Da tenkte jeg bare «Nei, nå er Solskjær antakelig ferdig i United». Men det er jo fortsatt lenge igjen av sesongen. De kan få Champions League, de kan ha signert spillere som gjør at Pogba tenker «Åh! Her er det jo verdt å gi det en sjanse til ett år til» svarer kommentator- og ekspertkollegaen.

– Jeg tror det er vanskelig for Pogba

Stamsø Møller tror den franske superstjernen, som ble hentet tilbake til Manchester som tidenes dyreste fotballspiller for 3,5 år siden, står litt mellom barken og veden når både hans agent og hans manager uttaler seg om ham.

– Du sier at Solskjær er glad i Pogba. Jeg tror Pogba er glad i Solskjær og. Jeg tror det er vanskelig for Pogba når agenten hans og en som sikkert har betydd mye for Pogba opp gjennom krangler offentlig. For hva skal Pogba gjøre, liksom? Han må nesten bare være stille og følge med på at det skjer. Når han kanskje egentlig har lyst til å si «Jeg har lyst til å spille for Manchester United. Jeg har lyst til å gjøre det bra for Manchester United. Det er ønsket mitt.» Og så er det veldig mye forstyrrende greier rundt ham, sier Stamsø-Møller.

Det som i hvert fall er sikkert er to ting.

1. Det kommer ikke til å være stille rundt Paul Pogba de neste månedene heller.

2. Manchester United kommer til å måtte klare seg uten ham i torsdagens kamp mot Club Brugge.

