665.000 seere har så langt sett den første episoden av Heksejakt, og 532.000 seere har i snitt sett serien samlet på TV 2 og TV 2 Sumo. Tallene øker fra uke til uke, melder TV 2 i en pressemelding.

– I mylderet av dramaserier som kan sees om dagen er det veldig hyggelig at så mange har valgt å følge TV 2s Heksejakt hver torsdag. Nå legges den ut i sin helhet på TV 2 Sumo og vi ser frem til at «etternølerne» vil «binge» hele serien vi er så stolte av, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i pressemeldingen.

– Heksejakt er god underholdning med et viktig budskap; varslere skal høres og beskyttes. Jeg vil rette en stor takk til Miso Film Norge, skuespillerne og hele teamet som har produsert serien - og sist, men ikke minst - serieskaperne Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig for en formidabel utførelse av historiefortelling, sier hun videre.

Torsdag ble den siste episoden av dramaserien Heksejakt tilgjengelig på TV 2 Sumo.

Den forrige TV 2 Sumo-rekorden er fra i fjor høst, da serien Funkyfam nådde et snitt på 185.000 seere.

Se traileren fra Heksejakt i videoen i toppen av saken.

Love Island-suksess

I pressemeldingen trekkes det frem en annen TV 2 Sumo-serie som har hatt suksess denne vinteren: Love Island.

Publikum har så langt konsumert 172.000.000 seerminutter av serien.

– Første episode nærmer seg 300.000 seere og i snitt er det 182.000 som har sett Love Island på alle TV 2-plattformer. Tallene på TV 2 Sumo øker for alle episodene fra dag til dag, og totalt har 285.000 unike kunder sett Love Island på Sumo, med et snitt på 120.000 avspillinger per episode. I tillegg har vi over 100.000 nedlastinger av Love Island-appen. Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen for denne sesongen, sier Haldorsen.